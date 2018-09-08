強勁非農推升升息預期 美國公債殖利率飆升

稍早前公布的美國 8 月非農數據表現強勁，就業和時薪雙雙好於預期，失業率維持低位，表明美國勞動力市場持續強勁。

這令市場對聯準會加快升息的預期有所抬升，從而推升美元快速走強，並帶動美國公債殖利率大幅走高。

美國 10 年期公債殖利率觸及 2.926%，為 8 月 10 日來最高。同時，該國兩年期公債殖利率也上漲至 2.686％，為 2008 年 7 月以來的最高水平。

華爾街日報還援引分析師表示，美國 1 月份的平均時薪年率 2.9% 曾導致 2 月份的美股下跌。這次報告也獲得 2.9% 的增幅，因此看看今晚美股市場對此作何反應是挺有意思的。

果不其然，美股三大股指開盤下跌，不過跌幅不大。標普 500 指數低開 0.38%，道指低開 0.28%，納指低開 0.50%。此後三大指數跌幅悉數擴大後又轉為收窄。

其他市場方面，美元指數升至兩日來新高，日內漲 0.3% 至 95.35。

現貨黃金短線走低約 5 美元，標普 500 指數期貨短線下跌約 9 點，道指期貨短線下跌約 90 點。

稍早的數據顯示，美國 8 月非農就業人口增加 20.1 萬人，好於預期 19.0 萬人。另一關鍵指標時薪年增率增長 2.9%，增速創 2009 年 6 月來新高，高於預期和前值 2.7%；環比來看，時薪增加 0.4%，是預期增速的兩倍。

華爾街日報表示，這份非農報告是聯準會在 9 月會議上的最新就業報告。分析認為，8 月美國非農就業增長加速，薪資的增長凸顯了勞動力市場的緊張狀態，這鞏固了 9 月會議上聯準會會今年第三次升息的預期，也增加了 12 月的再次升息的可能性。

非農數據過後，據 CME「聯準會觀察」，聯準會今年 9 月升息 25 個基點至 2%-2.25% 區間的機率為 100%，12 月至 2.25%-2.5% 機率為 70%。

『新聞來源／華爾街見聞』