美國公布8月就業報告後 分析師預期Fed將會升息

美國 8 月新增就業 20.1 萬人，顯示邁向夏季末，經濟依舊強勁擴張。以下為幾位分析師的觀點。

1. 副總統拜登的前首席經濟學家 Jared Bernstein 說：「創造就業強勁，工資上升良好，年率上升 2.9%，可能高於 8 月通貨膨脹率。」

2. 歐巴馬時代經濟顧問委員會主席 Jason Furman 說，工資成長是就業報告中，最好的消息，8 月工資成長年率達 2.9%。他認為 8 月新增就業 20.1 萬人， 屬正常，接近過去 12 個月平均每月新增就業 19.6 萬人。

就業報告中，最令人失望的部份則為勞動力參與率下降了 0.2 個百分點。

3. 資本經濟公司分析師 Andrew Hunter 說：「經濟活動暢旺，核心個人消費支出物價指數 (PCE) 上升至 2% 目標。勞工市場持續的強勢，促使 Fed 今年將再二度升息，預期二週後的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 舉行政策會議時，將升息 25 基點。」

4.CIBC 經濟公司分析師 Katherine Judge 說：「平均每小時工資上升 0.4%，年率上升 2.9%，該二數據均較預期高出 0.2 個百分點，為較突出的數據。該數據顯示本月將會升息，目前的通貨膨脹亦可能小幅上升。」