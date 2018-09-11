里昂：無論有無貿易戰 半導體產業都將面臨修正

里昂證券技術分析師表示，無論中美之間是否出現貿易戰，半導體產業都將出現修正。

半導體投資分析師 Sebastian Hou 在香港里昂證券投資者論壇上表示，兩大經濟強國間正在進行的關稅鬥爭已經對需求產生一些影響，但即將放緩的警訊已經出現。

他表示，這些跡象包括記憶晶片價格下降、庫存水平增加以及數據中心服務器、汽車和工業等高成長領域的需求放緩。

Hou 表示，「就貿易戰而言，肯定會對潛在需求產生一些影響，但即使沒有貿易戰，事實上，該類股也會經歷這種修正，因為整個供應鏈的庫存都非常高。」

其他分析師最近幾週也做出了類似的預測。

摩根士丹利分析師 Shawn Kim 在與半導體買家和賣家交談後指出，記憶體晶片市場的環境變得越來越消極。

一些專家預測，對半導體加徵 25% 的貿易關稅可能會使這種情況惡化。

研究公司 Gartner 的數據顯示，2017 年全球半導體收入為 4204 億美元，同比成長 21.6%。成長主要來自於供應不足導致價格走高的記憶晶片市場。

Gartner 在 1 月預測全球半導體營收將「因記憶體市場的修正」在 2018 年回到個位數成長，「並導致 2019 年營收略微下降」。

Hou 對市場成長的預測也很相似，「從今年第 4 季到明年第 4 季，其中某些季度和某幾個月可能會出現半導體的年增率出現負成長。」他預計 2019 年該產業將實現接近零成長。

新科技的發展，如人工智慧、5G 行動網路和所謂的物聯網，最終可能會讓半導體產業的需求回升。

然而，Hou 建議謹慎對待這些科技的發展，「這些科技中很多仍處於初始和早期階段，因此人們對此抱有很高的期望。」

「這可以解釋供應鏈中的超量預訂，這就是為什麼有大量的庫存。」他預測，一旦該產業的週期性下滑結束，半導體產業可能會因各種新應用的需求而以更快的速度成長。

但對於主導市場的許多現有晶片製造商而言，前景可能不是很積極，包括三星電子、英特爾、SK 海力士和美光科技。這是因為許多主要科技和網路公司都在製造自己的記憶體晶片，以便投入產品和數據中心。

Hou 說，這些公司「希望優化業績以實現差異化，因此他們有動力做到這一點。」並補充指出這是該產業的慣性作法，現有業者將會發現它們的市占率在未來 5 到 10 年內出現萎縮。