〈蘋果發布會大預測〉一文看懂：新iPhone發表前的「最全預測」

蘋果 (AAPL-US) 新一代 iPhone 的發表會即將在台灣時間 9 月 13 日凌晨舉行，預期將能見到全新的三款的 iPhone、iPad Pro、Macbook 以及 Apple Watch。

iPhone

今年預計將發表三款新的 iPhone，新 iPhone 都將採用新的 7 奈米製程晶片組搭載新一代的 A12 Bionic 處理器，速度將會更加提升，此外，照相功能也預期將會更加升級。

據市場分析師預測，蘋果估將推出 5.8 吋和 6.5 吋的 iPhone XS 和 iPhone XS Max，皆配有 OLED 螢幕，顏色推測將會有金色、銀色、太空灰。

而 6.1 吋 LCD 版本的 iPhone 9 或 iPhone SE 將有多樣化的顏色可供選擇，但由於生產良率問題，有可能會延遲上市，目前預估上市將遞延到 9 月底或 10 月初，售價在兩萬元到三萬元之間。

而知名蘋果分析師郭明錤則預期，新款 6.1 吋 LCD iPhone 在今年下半年至明年上半年間新機出貨比重將占整體的 65-70%。

iPad Pro

蘋果今年可能會推出兩款 iPad Pro。除了新一代的 12.9 吋型號外，還將推出一款 11 吋的機型。具知名蘋果分析師郭明錤的預測，除了將支持 Face ID 外，新款 iPad Pro 將採用 USB-C 接頭搭配新 18W 充電器，充電速度與數據傳輸有望提升，以實現快速充電。

MacBook

本次蘋果發布會，蘋果亦可望推出新款且平價的 MacBook，進而取代目前市場上 12 吋 MacBook 的定位。除了搭配新一代的 Intel 處理器，新產品預計將能支持指紋觸控 Touch ID，但會取消先前的 OLED Touch Bar 的觸控設計。

Apple Watch

蘋果新款 Apple Watch 將可望有更大的螢幕，且邊框更窄，能夠顯示更多的資訊，可說是自 2014 年以來最大的變化。它將具有心電圖 (ECG/EKG) 的新功能，背盖材料將全部改用陶瓷錶殼。具有不易刮傷與更高質感的特質。

AirPods 2、AirPower

新款藍芽耳機 AirPods 2 和去年發表的無線充電基座 AirPower ，預估會在今年底才會推出上市，惟該款產品目前尚不清楚是否會在發表會上提出。