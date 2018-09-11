〈理財〉年金被砍免驚！66萬軍公教族群三招檢視理財需求

九三軍人節剛過，緊接著教師節亦將到來，隨著軍公教年金改革於今年 7 月 1 日正式上路，66 萬名軍公教人員的退休理財話題再度引發討論。凱基銀行建議，軍公教族群可從盤點現有財務資源、了解風險承受度及選對理財商品三大方式，替自身建構適配的理財占比。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，當焦點都聚焦年金改革造成收入縮水的同時，不妨積極盤點現有及未來可再積極運用的財務資源。例如早期投保的儲蓄險預定利率高達 4% 至 6%，目前市場上已無如此優惠的利率條件，而這些保單提供的還本金給付或是累積的現金價值，都能當作創造退休金的新來源；擁有房產者，則可考慮賣出大屋換取小屋或靈活出租運用，這樣手邊就能多出可運用的資金部位。

張冠雄表示，若將軍公教人員概分為 25~45 歲青壯族、45 歲~ 65 歲屆退族及 65 歲以上退休族的「老、中、青三代」，可依其適切的投資屬性，簡單分配資產的「儲蓄 + 投資」配置比例，規劃出適合的投資建議與產品，積極創造收益，讓退休生活更為富足。

張冠雄表示，青壯族的軍公教人員，積極追求資本成長高於市場平均，風險承受亦較高，可將理財資產配置為儲蓄 3 成、投資 7 成，也因其最有本錢藉著時間累積退休金，儲蓄商品建議以 6 至 20 年期、累積不還本的分期繳保單為主，投資商品建議可每月提撥小額資金用來投資全球型或區域型股票型基金，透過時間平衡市場波動，同時也有機會獲取較高報酬，創造複利效果。

45 歲~ 65 歲屆退族因距離退休尚有 10~20 年，可適度承受風險，理財上以兼顧資本利得及穩定收益為主，建議儲蓄及投資配置各 5 成，儲蓄商品建議以 6~20 年分期繳保單為主，依自身需求選擇還本型或累積型保單，投資部位則可每月定期定額投入多元資產基金，一樣視需求選擇累積型或配息型基金級別。



至於 65 歲以上的退休族，理財應轉向追求資產保本、同時尋求穩定收益，可設定儲蓄 7 成及投資 3 成；張冠雄表示，建議可先盤點出可規劃資產有哪些，儲蓄商品建議選擇保本保息的躉繳型保單或 2~3 年期的分期繳還本保單，投資部位則可聚焦配息型多元資產基金或是高信用評等的外國實體債券，因可提供穩健的現金流，增加退休所得。

最後凱基銀行也提醒，不論風險承受度與分屬的年齡層，軍公教族群都別忘了理財前應先建立流動預備金，以備不時之需，各家銀行提供的一年期優惠定存專案，就是可以多加利用的投資理財工具。