貿易戰反成利多 貨櫃雙雄8月營收雙創新高

貨櫃海運業除了受惠全球景氣穩健復甦推升旺季需求，在美中貿易戰的陰霾下，貨主趕出貨，更進一步推升運價，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 甫公布 8 月合併營收同創新高，業績暢旺，長榮達 149.59 億元，月增 3.28%、年增 8.68%，而陽明為 130.61 億元，月增 1.18%、年增 3.78%。

累計前 8 月長榮合併營收達 1051.01 億元，年增 5.5%，而陽明為 906.04 億元，年增 2.84%。

儘管歐洲線因貨櫃旺季即將結束，運價連 2 周小幅滑落，不過，美國線反而持續走揚，陽明指出，貨主擔憂多被課稅加速趕出貨，使運價持續高漲。

同時，貨攬業指出，為縮減上半年大量新船運力投入造成的供需缺口，船公司自 7 月起開始調整太平洋航線運能，強化縮班減艙策略，也使運價有效調漲。

可觀察到中美貿易戰爆發後，自 6 月 22 日至今美西線運價飆漲逾 95%，美東線也上漲多達 60%。

不過，法人仍提醒，國際油價持續強勢，一般預期美國西德洲原油年均價在每桶 65 美元左右，年增近 30%，相當於海運燃油年均價約每噸 381 美元，恐使海運業者成本因此增加 20%，後市獲利表現還有待觀察。