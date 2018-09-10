美股盤前─市場持續關注貿易戰情勢 指數期貨走高

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普揚言，將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，市場持續關注後續發展，今 (10) 日美股盤前，指數期貨全面走揚。

台北時間週一晚間 8 點 30 分左右，美股三大期貨指數暫報：

道瓊工業平均指數期貨上漲 0.34%，至 26046.0

那斯達克指數期貨上揚 0.51%，至 7477.25

S&P 500 指數期貨揚升 0.36%，至 2885.00

政經消息方面，美國加拿大對 NAFTA2.0 談判陷入僵局，兩國就 NAFTA 第 19 章反傾銷仲裁的機制並未達成共識，美國要求加拿大需取消保護酪農的措施也是雙方分歧點之一。

美加談判無果之外，川普上週五 (7 日) 向外媒透露，美國和日本已開始就貿易爭議進行談判。

美對中加徵 2000 億美元關稅箭在弦上，稅率更高達 25%，此外，加碼 2670 億美元關稅也呼之欲出。川普還喊話，蘋果應將其生產線轉移美國，避免遭受關稅波及。

經濟數據方面，上週美國勞工部公布最新非農就業數據，八月份，美國新增就業崗位 20.1 萬個，失業率為 3.9%，預料美國聯準會 (Fed) 將會進一步升息。

企業消息方面，智慧喇叭新創公司 Sonos (SONO-US) 今 (10 日) 將發布最新財報；哥倫比亞廣播 (CBS) 執行長 Les Moonves 對女性員工的不當行為宣布離職，投資者將密切關注該公司股價。