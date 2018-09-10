輝達新顯卡尚未上市 台主板廠8月營收下滑

由於輝達 (NVDA-US) 新品尚未上市，台廠主機板、顯卡廠商如技嘉 (2376-TW)、承啟 (2425-TW) ，8 月營收分別年減 18.66%、25.16%；技嘉認為，隨著新品上市，第 4 季營運有望回溫，承啟則預期，營收雖下降，不過仍努力維持雙位數毛利率，至於微星 (2377-TW) 則有電競產品齊全，8 月營收僅年減 3%，營運表現相對穩定。

技嘉 8 月營收為 44.81%，月減 3.13%、年減 18.66%，累計今年 1 至 8 月營收為 434.57 億元，年增 12.42%。

技嘉表示，由於新品尚未上市，加上去年顯卡出貨量基期較高，導致今年 8 月顯卡價量齊跌，今年 8 月顯示卡出貨量為 25 萬，年減 50%，主機板 8 月出貨量約與去年同期相當，約 100 萬張。

技嘉表示，輝達新顯卡上市，將同步帶動主機板跟顯示卡營收，不過新品仍有市場滲透率問題，希望電競玩家能夠近來，預估第 4 季營運狀況將比第 3 季更佳。

承啟 8 月營收 3.67 億元，月減 14.65%、年減 25.16%，累計 1 至 8 月營收為 27.16 億元，年減 26.43%。承啟指出，由於目前正在顯示卡新舊產品交接期，新品雖然對金字塔頂端的電競玩家有誘因，不過市場仍在觀望。

承啟指出，今年營收雖然較去年相比，減少約 3 成左右，不過從 7 月公布的獲利自結數可以看出，公司努力維持今年以來的雙位數毛利率水位，並期待到年底都能維持雙位數狀態。

主要以 AMD 顯卡產品為主的撼訊 (6150-TW) ，今 (10) 日同步公布 8 月營收為 1.54 億元，月增 34.46%、年減 68.44%，累計 1 至 8 月營收為 45.05 億元，年增 92.65%。

微星 8 月營收為 89.14 億元，月減 3.47%、年減 3.01%，累計今年 1 至 8 月營收為 782.27 億元，年增 17.87%。