安倍冷處理美日潛在爭端 僅稱貿易戰不會讓任何國家受惠

隨著美國總統川普將貿易戰的矛頭指向日本，日本首相安倍晉三對外沒有太多的發言。安倍今天 (10 日) 表示，貿易戰不會讓任何國家受益。

白宮官員預計，美國提出的條件首先將針對汽車與農產品進口。據《日經亞洲評論》報導認為，安倍會選擇先勇敢面對，因為他了解，如果此時對農產品做出讓步，將影響他在執政黨黨魁的選舉態勢。

川普上週明顯將貿易戰的注意力轉向日本，他在 7 日表示，美國和日本實際上已經開始貿易談判，而日本人很清楚，如果無法達成協議，「這會是個大問題。」

川普在空軍一號上向記者說：「事實上，日本已經打電話給我們，他們上週來了。」「如果我們不與日本達成協議，日本就會知道，這是一個大問題。」

川普說，日方不會特別和前總統歐巴馬 (Barack Obama) 交涉，因為他們知道不會有報復，但在自己當家時，他們的感覺恰恰相反。

安倍週末期間並未立刻評論此事，他參加了內閣會議，商討北海道地震的處理事宜，也沒有找外交部官員到辦公室。在此之前，安倍告知中央農業合作社聯盟 JA-Zenchu 負責人 Toru Nakaya，他已經讓川普知道，日本不會做出比 TPP 之外更多的讓步。

安倍陣營擔心，如果農產品關稅成為一個主要議題，將不利 20 日的自民黨黨魁選舉。他的競爭對手前國防部長 Shigeru Ishiba，目前正努力爭取農村選票。

美日若生貿易爭端，將會使全球貿易走向變得更為複雜。美國與歐盟正就降低關稅進行談判，而北美自由貿易協定，仍卡在美加尚未取得共識。與此同時，美國和中國針鋒相對，新的關稅隨時可能課徵。

安倍與川普預計本月晚些時候，在美國舉行會議，預料屆時可能會有更明朗的發展。

美國汽車製造商正在敦促華盛頓推出一項貨幣法案，以防止日本削弱日圓來推動汽車出口。