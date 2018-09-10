十銓策略性產品佈局有成 前8月營收續創新高

記憶體模組廠十銓科技 (4967-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收 6.25 億元，月減 4.94%，年減 0.05%；前 8 個月累計營收 46.54 億元，年增 8.99%，創歷年同期新高。目前電競與工控等策略性產品營收占比已突破 2 成，成為十銓整體營運成長最快、也是最重要的產品線。

十銓長期布局策略性產品，十銓表示，8 月策略性產品累計出貨量已突破第 2 季整季，將維持現有發展步調，一方面加強 T-Force 電競品牌拓展，陸續與各大板卡廠合推如 ASUS TUF Gaming 專用電競記憶體、ROG 認證電競記憶體等聯名產品，爭取消費者對品牌的支持；工控 / SI 領域則在美國、中國與日本，透過子公司宇大型代理商，取得更多元的合作機會。

十銓指出，今年以來，電競與工控等策略性產品營收占比已突破 2 成，成為十銓整體營運成長最快、也是最重要的產品線。

展望下半年，十銓表示，行動裝置、資料中心、 AI/IoT 伺服器及車載、醫用設備渴望強勁成長，DRAM / NAND Flash 應用將持續攀升，將把握市場趨勢，擴編業務團隊，將電競重心放在北美、中國與東南亞市場；工控產品則是深入經營中國與日本市場。