現在定投中信證券，未來三年可以“摩托變汽車”嗎？

年來國內證券市場持續下挫、交投清淡，而依靠資本市場活躍度吃飯的券商，業績也是“慘不忍睹”。

整個券商行業上半年營收較去年同比下降12%，淨利同比下降41%，慘烈程度可想而知，別以為這就算完了，據最新公佈的18家上市券商8月份合計營業收入46.49億元（人民幣，下同），淨利潤9.36億元，較7月份分別下滑45.24%和67.18%。作為券商行業的龍頭中信證券（600030-CN;06030-HK）上半年營收199.93億元，同比增長6.94%；淨利潤55.65億元，同比增長12.96%；8月份營收11.19億元，環比下降43.76%，淨利也只有2.94億元，這要是在大牛市，估計中信證券隨便一個月利潤就可以頂今年8月份這十八家的利潤總和。

現在是最好的時候，也是最壞的時候

（圖片來源：中信證券2018年8月份財報）

上面我們簡單的梳理了一下整個券商行業和中信證券的業績，可以明顯看到整個行業上半年業績都不景氣，受制於證券市場景氣度影響。那麼，現在整個行業有沒有渡過最艱難的時刻?中信證券有沒有渡過最艱難的時刻?

要想知道行業有沒有度過最艱難的時刻，我們就先得看看影響行業的因素有沒有發生變化，我們知道影響券商行業盈利的主要因素就是證券市場的交易量和景氣度，因為券商的投行業務、財富管理業務、經紀業務都依賴證券市場的景氣度。

我們先來看看證券市場的景氣度，國內A股今年來一路下挫，不管是交易量還是估值都是逐漸下移，截至到近日上海證券交易所的平均市盈率只有約13倍，深圳證券交易所的平均市盈率只有約22倍（數據來源：深交所和上交所）。動態看，在指數不變的前提下，明年這個估值還會下移，靜態看現在的估值也是處於歷史低位。另外，從成交量上A股近期的成交量已經是近幾年的低位，例如，滬指近期成交量每日只有（約1000億），相比2015年成交量（約10000億）最高的時候，只有十分之一，但是別忘了這幾年A股新上市了近千家企業，不然成交量可能還要慘澹。所以，從歷史以往的經驗看，不管是估值還是成交量這都是A股的底部區域，也意味著是證券行業的底部區域。

可能有的讀者會問，我們贊同你的觀點，可是這個區域會持續多久呢？我的答案是，你只要知道是底部區域就行了，因為後期隨著企業盈利能力的增強，估值會下移，必然會推高市場，使證券行業的盈利能力提高。

業績率先走出穀底

最後，我們還是回到原來的問題，中信證券有沒有渡過最艱難的時刻?

從中信證券八月份數據看，確實“太寒酸”了，淨利潤不到3個億，何況還是券商龍頭，但是就這麼“差”的業績，公佈後公司在香港市場和A股市場的股價都沒有過度反應，這就是預期，因為這些都已經在市場的預期之內。

另外，中信證券的業績受行業週期性影響已經在弱化，2017年整個行業淨利潤在下滑的同時，公司淨利保持兩位數增長，2018年上半年行業淨利潤下滑約40%的背景下，公司營收增長6.94%，淨利潤增長12.96%，這主要得益於公司的證券投資業務占比提升，而受行業景氣度影響最大的經紀業務所占的比例逐漸縮小，所以這在一定程度上平滑了公司業績，使公司受行業景氣度影響縮小。

綜上所述，我們可以看到整個行業現在處於低谷區，根據歷史經驗，行業繼續惡化、向下的空間已經不大，而作為行業的龍頭公司中信證券，客觀數據已經表明，有率先走去低谷的跡象。如果一旦市場成交量放大，券商行業的業績彈性也會較大，會出現爆發式增長，對應估值也會上升，形成戴維斯雙擊的局面。所以，現在定投公司的股票，未來三年摩托變汽車的概率還是非常大的。

作者：鄭鵬超

編輯：黎璐璐

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