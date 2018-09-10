【異動股】特高壓板塊高開高走 許繼電氣(000400-CN)等多股漲停

今早，特高壓板塊高開高走。截止發稿，許繼電氣(000400-CN)強勢漲停報8.17元，平高電氣(600312-CN)漲停報5.46元，金利華電(300069-CN)漲停報11.63元，國電南瑞(600406-CN)漲8.11%報17.2元，四方股份(601126-CN)漲7.77%報5.41元，國電南瑞(600406-CN)、國電南自(600268-CN)、置信電氣(600517-CN)漲超5%，特變電工(600089-CN)、中國西電(601179-CN)等個股亦跟隨上漲超4%。

消息面上，國家能源局印發的《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》(下稱《通知》)指出，要在今明兩年核準開工九項重點輸變電工程，合計輸電能力5700萬千瓦。國家能源局印發的《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》(下稱《通知》)指出，要在今明兩年核準開工九項重點輸變電工程，合計輸電能力5700萬千瓦。

《通知》表示，這是為了加大基礎設施領域補短板力度，發揮重點電網工程在優化投資結構、 清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用，

這九大工程中，除雲貴互聯通道工程和閩粵聯網工程外，其餘七個均為特高壓工程，分别為張北-雄安、南陽-荊門-長沙兩大特高壓交流項目;青海至河南、陝北至湖北、雅中至江西、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江五大特高壓直流項目。

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