建發(01908-HK)向大股東發行30億元永久可換股債券

建發國際集團(01908-HK)公布，向控股股東益能發行30億元永久可換股債券，集資淨額約29.99億元，擬將所得全部款項用於償還股東借款。

若永久可換股債券悉數兌換，將發行3.53億股換股股份，佔該公司經擴大後股本約32.45%。每股換股價8.5元，較昨日收市價6.59元，溢價約28.98%。益能現持有

公司已發行股60.96%，緊隨永久可換股債券獲悉數轉換時，持股量為73.63%。

益能為建發房地產集團有限公司的全資附屬公司。建發房地產為廈門建發股份(600153-HK)附屬公司。於本公告日期，廈門建發集團有限公司(廈門市政府監管下的國有公司集團)擁有廈門建發股份有限公司45.89%的權益。因此，根據證券及期貨條例，益鴻、建發房地產、廈門建發股份有限公司及廈門建發集團有限公司被視為擁有益能所持有股份的權益。

該公司將召開股東特別大會並於會上提呈決議案，以供獨立股東批准認購協議及據此擬進行的交易(包括發行永久可換股債券及授出特別授權以配發及發行換股股份)。該公司已成立獨立董事委員會，並將委任獨立財務顧問就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

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