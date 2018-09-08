KFM金德(03816-HK)逾億售資產

KFM金德(03816-HK)公布，於2018年9月7日，該公司間接全資擁有金德配件與Kingdom International Group Limited(KIG)訂立公司出售協議，據此，KIG有條件同意按1.085億元收購Kingdom Precision Science and Technology HoldingLimited全部已發行股本。

此外，金德五金與裕金創富(KIG之全資附屬公司)訂立該等物業出售協議，據此，裕金創富有條件同意收購而金德五金有條件同意出售該等香港物業)即香港一個辦公室及兩個停車位)，總代價為6150萬元。此外，於本公告日期，外商獨資企業(Kingdom Precision Science and Technology HoldingLimited之間接全資附屬公司)對該公司之間接全資附屬公司金德配件蘇州尚欠該等現有貸款。KIG根據公司出售協議作出之其中一項承諾為KIG將促使外商獨資企業於由根據公司出售協議擬進行之交易完成起計180天內悉數清償該等現有貸款。

該公司董事認為，該等出售事項符合集團精簡運營以加強財務狀況之策略。該等出售事項不僅將讓集團將該等物業投資之資本收益變現，同時為集團提供更靈活更流動之資產及更高資產回報。董事認為，該等出售事項符合集團精簡運營以加強財務狀況之策略。該等出售事項不僅將讓集團將該等物業投資之資本收益變現，同時為集團提供更靈活更流動之資產及更高資產回報。



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