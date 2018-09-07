面板雙虎8月大尺寸出貨溫和成長 友達8月營收創去年9月以來新高

品牌廠為下半年銷售旺季備貨，面板雙虎 8 月大尺寸產品出貨均較 7 月成長，群創 (3481) 大尺寸面板出貨量共計 1,105 萬片，月增率 0.1%，8 月合併營收為 243.8 億元，月減率 3.06%；友達 8 月大尺寸面板出貨量 1,004 萬片，月增率 2.6%，8 月營收為 278.1 億元，月增率 7.77%，創去年 9 月以來新高。市場庫存大舉去化，TV 面板報價 6 月落底，7 月以來展開跌深反彈，32 吋、40 吋以及 43 吋率先反彈，8 月漲勢則是擴及 65 吋大尺寸產品，面板廠捉住機會有意持續拉抬價格到第四季，惟供需雙方對於價格看法分歧，8 月面板供應端各尺寸面板平均上漲 5-10 美元，惟需求端不願被動接受，認為調漲 3-4 美元較為合理，價格急彈雙方拉鋸，也影響到採購步調。



群創 8 月營收 243.8 億元，月減率 3.06%，年減率 10.48%，累計前 8 月營收 1827.55 億元，年減率 18.09%，大尺寸合併出貨量共計 1,105 萬片，月增 0.1%；中小尺寸合併出貨量共計 2,482 萬片，月減率 9.5%。



友達 8 月自行結算合併營收為 278.1 億元，月增率 7.77%，年減率 7.76%，累計前 8 月營收 2031.05 億元，年減 12.19%，8 月大尺寸面板出貨量 (液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板)1,004 萬片，月增率 2.6%，中小尺寸面板出貨量約 1,395 萬片，月減率 10.3%。