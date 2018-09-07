裕隆首款U5電動車年底下線 估明年兩岸銷售會比今年好

因應台灣高齡化社會時代來臨，裕隆 (2201) 今天下午舉行法說會，經理羅文邑指出，首款純電動休旅車 U5 EV + 已通過大陸工信部審驗，預計年底 200-300 台生產下線。展望 2019 年，兩岸除明年首季多功能七人座上市及電動車推出外，還會有新車上市，預估兩岸明年銷售會比今年好。羅文邑指出，納智捷 U7 是裕隆第一款在大陸上市的車款，上市至今已滿 7 年，一般來說車款約 5-6 年改款或淘汰，所以是因為停產所以 U7 銷售為零，而非沒有銷售才停產，而納智捷將會推一款新車，預計年底通過內部測試，明年首季上市接續該款車。



裕隆上半年合併營收 453.35 億元、年減 5%，營業利益為 14.56 億元，年增 1%，稅後淨利 15.35 億元、年增 153%，EPS 達 0.94 元，優於去年同期 0.75 元。裕隆解釋，上半年營收衰退主要受自主品牌納智捷汽車兩岸銷量減少及為子公司裕日車代工生產汽車數量下滑影響。



納智捷品牌兩岸銷售來看，納智捷今年銷售預估 1.05 萬台，而東風裕隆銷售 1.2 萬台，兩岸合計 2.25 萬台，年減 33%。其中納智捷以上半年來看，銷售主力為 U5 及 U6 兩款車型，累計前 8 月銷量為 7832 台，年減 10%，市佔率下滑 0.3 個百分點，預計第四季推改款車型上市。



東風裕隆部分，前 7 月銷量為 5850 台，主要銷售車型以 U6 及 U5 為主，將擴大各種渠道 (包含實體通路、電商銷售和出行平台) 以增加銷量，增加服務網點並提升售服滿意度。而首款純電動休旅車 U5 EV + 已通過大陸工信部審驗，預計年底生產下線。



羅文邑表示，依照 510 計畫，每年均會推出新車款上市，對於現有產品進行更新升級，並將更多 AR View + 技術搭載到現有車型中，讓消費者能夠享受到科技帶來的便利。今年 4 月北京車展全球首發 Luxgen 全新概念車，其 AI 新智能設計新概念座艙包含 AI 人工智能、AR 增強實景、ADAS 進階駕駛輔助、安全保障、人性化空間及簡約主義設計風格。



至於新店裕隆城開發時程分面，商業區 2019 年第一季開始預售。商業區已於 2017 年第二季動工，預定 2022 年第二季取得使照，2023 年第一季開始營運。



綠湖公園改建案現況，工程已執行公二公園，預計 2019 年第一季竣工，公一公園因須配合新北市政府地下停車場工程興建，預計 2020 年第一季竣工。



整體車市來看，今年前 8 月全台整體市場銷售 28.4 萬台，年衰退 1.6%，其中國產車衰退 8.7%、進口車則成長 8.7%，其中國產車佔比由去年同期 59% 降至 55%。主要為匯率因素使進口車車價低減、進口車商品更新速度快與配備選擇較為多樣。預估今年整體汽車市場可達 43 萬台，進口與國產車比重約各半，主要為雙 B 高端品牌銷售成長有停頓，但二線及日系進口車為主要成長動力。



大陸方面，前 7 月總銷售量為 1595 萬台，年增 4.1%，與年初預估相當，市場推估，全年銷售 2942 萬台，年增 1.9%。