〈裕隆股東會〉嚴凱泰首次同時缺席3家 陳國榮證實是腳傷

裕隆 (2201-TW) 今 (15) 日召開股東常會，作為裕隆集團召開股東會的第一棒，董事長嚴凱泰未出席主持，由集團副執行長陳國榮代理主席，陳國榮致詞時說明，嚴凱泰主要是因腳傷影響不克出席股東會，這也是嚴凱泰首度一次缺席旗下 3 家企業包括裕隆、裕日車 (2227-TW) 和中華車 (2204-TW) 的股東會。

裕隆集團對外指出，嚴凱泰已向旗下 3 家企業包括裕隆、裕日車和中華車董事會遞交請假單，後續裕日車股東常會也由陳國榮代理主持，而中華車將由中華車副董事長劉興臺代理出席。

上一次嚴凱泰缺席股東會，是在 2016 年的裕隆與裕日車股東常會，當時僅主持中華車股東會。

陳國榮表示，後續裕隆將持續提升製造能力，並引入智慧製造，未來研發計畫包括電動車穩定量產能力建構、電動車整車和零組件檢測能力建立、多品牌混線生產技術和品質提升等，並預計今年將推出全新電動車，使產品線更加完整。

另一方面，對於中國市場，陳國榮指出，為提升自有品牌 LUXGEN 在大陸營運能力和競爭力，轉投資東風裕隆公司持續針對各項營運活動進行優化與整合，日前已擬定「510 計劃」─5 年內推出 10 款 LUXGEN 新車，後續也將更積極投入新能源車的研發。

此外，轉投資裕隆建設推動的新店裕隆城開發案預計明 (2019) 年第 1 季正式公開，2022 年取得完工執照。