〈裕隆集團展望〉中國車市表現疲軟 中華車分析原因

中華車 (2204-TW) 今 (7) 日召開法說會指出，美中貿易戰對汽車銷售尚未出現明顯直接衝擊，中國車市近來表現疲軟，主要是因每個月都有新車和新品牌加入，導致競爭越來越激烈，「分餅的人越來越多，產能過剩」，目前觀察到的每個品牌成車庫存量都大增，因此造成殺價競爭的情況，但實際上，中國整體車市仍處在穩健成長態勢。

不過，中華車對轉投資金雞母福建奔馳 (賓士) 銷售，仍相當樂觀，預計今年全年可銷出 3 萬台，年增逾 30%，為下半年獲利添成長動能。

中華車說明，福建奔馳去年受惠 VS20 買氣延續，提供多款車色選擇和優惠方案，全年銷售達 2.2 萬台，隨著德系進口車在中國銷售熱絡，今年也正持強化各項優惠活動，預估全年銷售將可達 3 萬台，年增幅上看 36%。

就整體車市來看，儘管景氣有復甦跡象，但受到近期中美貿易衝突等不利影響，中華車認為全年台灣新車規模為 43 萬台，較去年略為衰退，與裕隆 (2201-TW) 看法一致；而中國車市總量 2942 萬台，年增 1.9%，也就是比較基期高還是可望穩住穩健成長的態勢。

展望後市，中華車轉投資東南汽車本季將推出 DX3 新年式車款，而在新能源車型方面也不落人後，除了 3 月已推出 DX3 純電動車型，預計第 4 季要推出 A 級轎車 A5(即 V5 改款車型)。

中華車強調，由於新能源車必定會快速發展，東南汽車明後年都會有新車系會加入。

二輪綠能事業方面，今年中華車持續對既有法人促進購車或租賃，並加速全省專賣通路和校園免費充電站布建等，預估 emoving 全年銷售可望達到 1.2 萬台，年增 30%。