美國非農前瞻：要做好「踩雷」準備了？

台北時間周五 20：30，美國 8 月非農就業報告就將公布了。花旗集團警告稱，今日的非農報告可能引發市場猛烈拋售，就像 2 月上旬的美股暴跌一樣。

以下是華爾街分析師預期中值：

美國 8 月新增非農就業人口將從上月的 15.7 萬人增至 8 月的 19.8 萬人。

失業率將從上月的 3.9% 降至 3.8%，那將創出 1969 年以來新低。

平均時薪或將年增率增長 2.7%，連續第三個月上升，略高於 2.5% 的去年均值； 環比或增長 0.2%，增幅較前月的 0.3% 有所放緩。

平均每周工作時長將為 34.5 小時，持平於前值。

U6 失業率前值為 7.5%，勞動參與率前值為 62.9%。

若非農就業數據一如分析師預期般上揚，則將強化市場對於聯準會 9 月升息的預期。也就是說，只要非農不出現超乎意料的情況，就不會影響聯準會 9 月升息。

就業增長放緩和薪資穩步增加可能緩和對經濟過熱的擔憂，並使聯準會堅守逐步收緊貨幣政策的路徑。

聯準會主席鮑威爾在 7 月 17 日出席國會參議院針對半年度貨幣政策聽證會時表示，漸進升息仍是最佳選擇。升息太慢可能會造成高通膨風險或者金融市場失衡；升息太快則可能會削弱美國經濟增長並令通膨持續低於聯準會目標。

不過，今日的非農報告也可能會出現意外情況，其具有一定不確定性。最近的其他一些經濟指標對於非農就業狀況的指引相對混亂。

美國的製造業和服務業相關數據表現非常強勁，而被稱為「小非農」的 APD 就業表現卻很疲弱。不過，最近幾年 APD 與非農的正相關性已嚴重受損。從歷史經驗來說，8 月的勞工市場會具有季節性特徵，通常會出現低於預期的情況。

部分市場人士預計非農報告可能觸發市場的強烈反應。花旗策略師認為，今日的非農數據可能引發美國股市大幅震盪。

非農可能大幅不及預期？

儘管上述彭博社開展的市場調查中值顯示，8 月新增非農將顯著增加，但也有分析人士認為，數據有可能低於預期。

高盛對於 8 月的新增非農人數預期為 17.5 萬人，大幅低於市場預期中值。該行認為，儘管潛在的勞工僱傭需求依然穩固，但季節性因素可能對數據構成擾動，過去七年間，每年的 8 月非農數據都低於市場平均預期。今年又疊加貿易戰因素，因此大機率也不會例外。

BMO 策略師 Jon Hill 也認為，非農就業數據將低於預期。他的理由是，ADP 私營部門就業報告令人失望：「粗略觀察 2011 年以來 ADP 和非農就業數據之間的相關性，ADP 數據意味著非農就業人數將增加 17 萬，略低於市場普遍預期的 19.8 萬人。」

周四公布的「小非農」ADP 就業數據顯示，8 月非農私人部門新增就業人數僅 16.3 萬人，大幅不及預期的 20 萬人，是 10 個月最低水平。

不過，ADP 數據並非表明美國就業市場降溫，而是恰好相反——勞動力供不應求，美國僱主們（尤其小企業主）苦於招不夠人。

市場關注重點：時薪

在美國已實現充分就業的大背景下，就業人口增幅對市場的影響力遠不及以往，市場的關注重點是薪資表現。

聯準會官員之前表示，預計今年還有兩次升息。不過，除了 9 月升息確定性較高之外，市場對於 12 月是否會開展今年第四次升息仍抱有疑問，認為機率只有 70%，除非薪資出現意外的加速攀升。

「市場對任何工資增長正在回升的跡象都會作出非常強烈的反應，那將增加在年底前再次升息的可能性。」彭博社援引前聯準會經濟學家、巴克萊（Barclays）首席美國經濟學家 Michael Gapen 稱。

Northern Trust Asset Management 短期固收業務負責人 Peter Yi 認為，對於貿易戰的擔憂將抑制美國企業提高雇員薪資。「企業將繼續僱傭臨時工來滿足用工需求，並且只會讓薪資呈現小幅增長，直到他們對經濟環境和關稅前景看得更清楚。」

即使單獨分析 7 月的時薪數據，會發現當時主要是監督管理類人員的薪資推動了數據增長，非監督管理類人員的薪資僅微增 0.13%。時薪小幅增長的勢頭可能不會在短期內發生明顯提升。

此外，導致投資者無法確信 12 月將升息的因素還包括全球貿易摩擦，新興市場貨幣危機，以及聯準會進一步升息將使得短期公債利率高於長債利率，也就是公債殖利率曲線倒掛，傳統理論認為那預示着一場經濟衰退。

非農報告會引發美股拋售？

花旗 Tobias Levkovich 團隊稱：「假如薪資增速加快，可能再度引發 5% 的回調，而且聯準會政策、地緣政治、貿易制裁和全球經濟疲軟都有可能導致這樣的回調。確定催化劑一直具有挑戰性，但現在市場已經陷入脆弱時刻。」

花旗的恐慌 / 興奮模型 (panic/euphoria model) 顯示，市場情緒自 1 月以來首次攀升至極端水平。自 1987 年以來，該模型觸及如此水平後，市場有 70% 的時候會在隨後 12 個月下跌。

BMO 策略師 Jon Hill 預計，一旦今日公布的非農就業數據低於市場預期，可能導致美國公債反彈。