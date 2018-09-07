安全帶裝置有缺陷 福特汽車召回近200萬輛皮卡

福特汽車 (F-US) 宣布召回近 200 萬輛皮卡，修理可能引發車輛起火的安全帶缺陷。

這次召回對象是福特最暢銷明星車款：F-150 皮卡。F 系列產品向來是美國最暢銷的車型。

福特汽車是在美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 於 8 月初啟動調查之後發布召回令，該機構接獲報告指出有 5 起火災事故源自這項瑕疵，其中 3 起大火甚至吞沒並摧毀了整輛車。

該公司表示已經確定了至少 23 起「冒煙或起火報告」，但未發現因此瑕疵造成任何傷害或事故。

此次召回涵蓋 2014 年 3 月 12 日至 2018 年 8 月 23 日在密西根州迪爾伯恩和 2014 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 23 日在堪薩斯州生產的 2015-18 年份的福特 F-150 皮卡。

福特表示，這個缺陷來自前排座椅安全帶預緊器「在作用時會產生過多火花」。「當出現足夠的火花時，可能會引燃預緊器在 B 柱下部內部排出的氣體。」「如果這種氣體引燃，裝配在 B 柱後方的組件如隔熱層和地毯，就可能隨後起火。」

根據一份公開文件，此次召回預計將使福特損失約 1.4 億美元。

這個缺陷加劇了公司的麻煩，因為它一直試圖向投資人證明強化財務前景的計劃。

福特表示，此次召回涵蓋了北美約 199.5 萬輛汽車，其中包括美國的 161.9 萬輛。經銷商將免費為召回車輛提供維修。