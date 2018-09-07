挽救股價 臉書、推特不能光說不練

華爾街調研機構 Evercore ISI 於週四 (6 日) 一份最新研報表示，臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 高管週三 (5 日) 在參議院情報委員會面前表達了懊悔的語氣，從長遠來看，這應該會對他們有利。

臉書、推特等社群媒體高層赴美國國會作證，以解決線上安遇選舉與社群媒體濫用問題。

週四 (6 日) 美股科技股大跌，拖累標普 500 指數、那斯達克指數走低。即便臉書營運長和推特執行長解釋了他們的公司正在採取哪些措施，以防止外國勢力干預選舉後，這兩家的股票短期內依舊在苦苦掙扎。

臉書股價日線走勢圖 (近半年來表現)

Evercore ISI 分析師 Anthony DiClemente 在給客戶的一份報告中寫道，「儘管華爾街已經為臉書重新規劃組合，並且帶入較高的成本，但我們認為推特的情況依舊不明顯。」

週四 (6 日) 兩間社群媒體股價的崩盤，也反映出了兩家公司投資者的擔憂。SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 也表示，「當這些高管到國會作證，只會讓股市更加緊張。」

然而 DiClemente 於報告中卻認為，臉書和推特的高管並沒有為自己解釋太多，而是擬定各項策略來應對，反而能增加投資者對於該公司已經採取強有力的策略來打擊濫用的理解。

另一家受到衝擊的的公司 Alphabet (GOOGL-US) 並沒有高管到國會接受詢問。分析師 DiClemente 認為，Alphabet 的缺席「可能會被證明是錯誤的一步」。

在過去一年中，美國國會舉行了一系列的聽證會，美議員們抨擊社交媒體領袖，其中也包括臉書執行長祖克伯。

不過，自從 2016 年總統大選期間，在俄羅斯特工滲透美國龐大的社交網路平台來傳播錯誤訊息以影響選民之後，臉書和推特已經做出了相當多的努力來加強他們的社交平台的防禦。