Fed升息傷經濟？貝萊德：川普的貿易政策才是最大威脅

貝萊德 (Blackrock) 副董事長 Philipp Hildebrand 今 (4) 日表示，相較於聯準會 (Fed) 升息，川普政府的貿易政策，才是全球經濟成長的最大威脅。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

美國總統川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計在徵求公眾意見期結束後 (9 月 6 日)，就會宣布最終決定。

根據 CNBC 報導，Hildebrand 認為，Fed 採取緊縮貨幣政策，是「健康且必要」的過程。

外界普遍預期，2018 年底前，Fed 將再升息 2 次。

Hildebrand 說，緊縮貨幣政策將使經濟環境，面臨更多挑戰，「但這是正常的」。

當被問及，美國總統川普對全球經濟造成的威脅，是否大過 Fed 升息時；Hildebrand 答道，川普政府的貿易政策，「是當前全球經濟，面臨的最大風險。」

資產管理公司 Tressis Gestion 首席經濟學家 Daniel Lacalle 則稱，全球經濟的最大威脅，並非川普或 Fed 主席鮑爾，而是超寬鬆貨幣政策。