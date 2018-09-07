瑞銀：若川普對陸課徵25%關稅 美股恐重現4月拋售潮

《彭博社》報導，瑞銀 (UBS) 的分析師 Keith Parker 提出警告，若美國對 2000 億美元的中國輸美商品，課徵 25% 的高額關稅，美股將受到威脅，標普 500 指數跌幅恐達 5%。

Parker 表示，瑞銀目前的經濟學家預測，美國將對價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵 10% 的關稅，但若美國總統川普決定將關稅提升至 25%，在市場尚未為此定價之下，美股可能出現 4 月以來最大的跌幅。

徵詢公眾對於額外關稅的意見期，將於 9 月 6 日結束，預計在結束之後，川普將宣布最終決定。《彭博社》上週引述知情人士看法，稅率將落在 10% 至 25% 之間。

美股在過去幾個月擺脫了貿易緊張局勢，另一方面，因雙邊貿易談判毫無進展，中國股市陷入困境。截至 8 月，標準普爾 500 指數連續 5 個月上漲，並且創下歷史新高，6 日收於 2878.05 點，上證指數則是跌入熊市。

標普 500 指數走勢

中國商務部發言人高峰，週四於例行記者會中表示，若美方一意孤行，對中國採取加徵關稅措施，中方將「不得不做出必要反制」。

Parker 指出，若關稅稅率比市場預期的高，可能引發一波拋售潮，同一時間，庫藏股回購期也即將結束，使股市失去主要支撐。他在給客戶的報告中寫道，「25% 的關稅稅率可能會被視為貿易戰升溫，並會產生更大的盈利影響。」



本週稍早的時候，高盛集團和花旗集團亦對感到擔憂美股，向投資者提出警告。除了貿易戰之外，聯準會升息、地緣政治風險和國際經濟疲弱等其它因素皆可能影響美股。



但 Parker 認為，股市回調將會是短暫地，因為財報季即將開始，且越來越接近期中選舉，瑞銀分析過去歷史數據，發現股市通常在 10 月初會出現漲幅，但在期中選舉的那一年，表現特別好。

標普 500 指數在期中選舉 (藍線) 和無選舉時期 (咖啡色線) 的表現

聯準會為對抗貿易風險的力量，瑞銀指出，若聯準會暫緩升息，那將有助於市場，Parker 寫道，「我們的經濟學家認為，聯準會若在 12 月不升息，可能會抵消貿易風險。」