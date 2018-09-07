科技股拋售才剛開始？分析師：美中貿易局勢惡化將重擊產業

連日的壞消息打擊了美國科技股，先有國會對社群媒體的審查，以及潛在加大監管的擔憂，之後花旗集團科技論壇上，又傳晶片市場疲軟的利空，帶來另一項衝擊。

週四 (6 日) 在美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 重挫 9.87% 的領跌之下，費城半導體指數慘跌 2.67%，KLA-Tencor(KLAC-US) 大跌 9.7%，應用材料 (AMAT-US) 挫 5.3%，連當紅的 AMD(AMD-US) 都跌 2.4%。

分析師警告，如果川普對進口中國商品徵收新的關稅，對科技公司來說，情況可能變得更糟。

半導體產業利空頻傳

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 上個月調降了半導體行業的評級，而在花旗的科技論壇上，KLA Tencor 表示，由於記憶體市場疲軟，第 4 季的漲幅將低於預期。意法半導體 (STMicroelectronics) 同樣提到最近的預定出現波動。Analog Devices 則指出，在貿易及關稅問題影響下，產業發展堪慮。

Baird 將美光的目標價，由 100 美元下調至 75 美元，並警告 Nand flash 晶片供過於求。投資人還將美中的貿易緊張局面，視為對半導體公司的利空。

川普政府正考慮推出額外 2000 億美元中國商品的課稅名單，做為報復，中國也準備了 600 億美元商品關稅清單應戰。根據 Strategas 數據，主要的半導體公司美光、高通和英特爾，來自中國的營收排名都居前。

(圖表取自 CNBC)

Nomura Instinet 資深分析師 Romit Shah 表示，目前需求面一直較弱，有證據表明，蘋果全年都有相當多的庫存。在中美貿易戰的影響下，無論需求及供應面都會受到打擊。

不過，Shah 認為，由於整個產業相當分化，記憶體市場不佳，不見得一定會擴散到無線或其他科技產業。

與中國連結深的公司最危險

根據 Peterson Institute for International Economics 數據，美國貿易代表 2000 億美元商品的最初清單，包括超過 150 億美元的電腦零件和 80 億美元電腦產品的關稅，最多的部分將是 235 億美元的電信產品。由 Peterson 數據，到目前為止都盡量避開半導體。

(圖表取自 cnbc)

Peterson 研究分析師 Lucy Lu 表示，美國準備增加的關稅中，47% 是中間產品，可能會因此增加企業成本，使美國科技公司的競爭力下降。這些公司必須設法吸收這些不斷增加的成本，否則就是將成本轉嫁給消費者。

分析師表示，貿易戰將帶來更大的風險，特別是與中國聯繫較深的公司。

Bleakley Financial Group 首席投資策略師 Peter Boockvar 表示，如果中國要報復，美國企業即使未受關稅影響，還可能受到抵制，或是在法規等其他問題上遇到困難。

貿易戰最終將打擊消費者

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 指出，中國顯然會報復，這對市場來說會是負面的。大部分關稅現在還沒有直接影響到消費者，但最終一定還是會被影響。

Hogan 說，不可忽略的重要因素是，許多製造業來自亞洲，目前的產業是一個相當複雜的供應鏈，美國的進口肯定超過出口，主要晶片廠商在此一定會遭受重創。

CFRA 股票研究主管 Scott Kessler 認為，對科技業發展來說，關稅還是相對小的問題，除非他們來自中國的收入占了相當大比重，像蘋果。對行業更大的打擊，可能來自更為嚴格的併購監管，像是中國買家想收購美國晶片製造商，勢必難以通過，而類似高通合併恩智浦的案子，也不會被中國監管單位接受。