〈全球科技股重挫〉美國科技業致函：貿易戰麥擱打啦！迄今已有六大行業飽受影響

美國對中國 2000 億美元商品徵稅的公眾諮詢期即將結束，儘管已到最後關頭，美國科技業者依舊不放棄希望，聯合致函給美國貿易代表萊特希澤，強調徵稅等舉動不僅增加營運成本，還會延後新一代無線技術推出時間。

趕在公共諮詢期結束的最後一天，美國科技業者思科、惠普等致函給給美國貿易代表萊特希澤，希望美國政府別讓貿易戰再升級，強調如果網路電信設備被加徵關稅，不僅會提高互聯網成本，也會延後下一代無線技術的推出時間。

尤其對美國製造商和中小企業業者更是受害更深，日前美國全國零售聯合會就曾呼籲美國政府停止進一步關稅行動，並再次與中國進行貿易談判。該聯盟表示，目前針鋒相對的關稅措施，只會適得其反，增加美國企業、農民、進出口商和消費者的成本。

不過，從目前跡象看來，川普對於美國民間的建言似乎無動於衷。外界揣測，一旦 9 月 6 日的公眾諮詢期結束後，川普隨時可能再對中國發起下一輪關稅戰爭，預計 2000 億美元金的金額未必一次到位，而是分階段實施。

Kingsview Asset Management 的投資組合經理 Paul Nolte 指出，市場短期可能會有些波動，尤其中國更揚言會報復反擊，預計經濟層面影響最快明年第一季就會看到。

雙方貿易戰自 7 月 6 日正式開打後，相關影響早已慢慢浮現，以下來看受到影響的有哪些行業：

中國科技業

川普這回發起貿易戰，一大目標就是要阻止中國科技業崛起，早在今年 3 月美國首度發起貿易戰議題，批評中國政府以不公平做法要求外國企業進行技術轉讓、分享知識產權等之後，中國科技股如百度、阿里巴巴和騰訊的表現就遠遠落後美國同業。

圖自彭博

工業

從貿易糾紛爆發後，一向依賴國際銷售和供應鏈的美國製造業者也無法幸免於難，自今年初以來，工業企業表現大約落後標準普爾 500 指數約 5％。

圖自彭博

小型股

總體來看，目前美國小型股的表現優於全球股票，主因是其市場鎖定美國內需，相對來說較不受貿易糾紛影響。此外，目前美國經濟強勁、聯準會持續緊縮貨幣政策，以及新興市場持續動盪、美元走強等，也多少強化這類差距。

圖自彭博

新興市場

中美貿易戰情勢緊張，加上美元走強，讓新興市場近來掀起一波動盪。以摩根士丹利資本國際新興市場指數來看，當中約有三分之一是中國和香港上市股票，在今年 1 月來到十多年來最高點之後，迄今跌幅已超過 20%。

圖自彭博

中國貨幣市場

中美貿易緊張不斷升溫，離岸人民幣自今年 3 月高點迄今已貶值高達 11%，雖然人民幣走弱有助於抵消貿易戰影響，但中國官方也密切注意，以免引發新一輪資本外流。

圖自彭博

黃豆

身為美國對中國出口最大農產品之一的黃豆，在這場貿易糾紛中特別被關注，自今年川普放出風聲發起貿易戰後，迄今黃豆價格已跌了約 22%。

圖自彭博

哈佛信託公司投資長 Hank Smith 指出，目前看來川普比起前幾任總統更適應股市，就此意義上來說，股市很可能是新的秩序維持者。他指出，若川普行動後導致美股暴跌，川普會格外關注，甚至採取應對行動。