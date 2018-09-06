三個因素暴露西方「生存危機」：歐洲到底怎麼了？

當市場都在關注新興市場危機的同時，別忘了歐元區也在水深火熱之中。

里昂證券（CLSA）股票策略師 Christopher Wood 在 Grizzle.com 上刊文，解讀了歐洲這一場「生存危機」。

義大利將是歐元區的最大炸彈？

從 1999 年初歐元正式誕生以來，義大利經濟幾乎就沒有增長。義大利實際 GDP 自 1999 年第第一季以來至今僅上升了 0.4％，且同期的人均 GDP 年均增長僅 0.1％

文章作者提出，目前，相對於其他熱點事件，包括全球貿易緊張局勢、華爾街科技股暴跌、新興市場資本外流等等，義大利乃至歐元區的動盪局勢是更有可能觸發金融市場系統性危機的導火索。因此，是時候將義大利問題重新提上議程了。

不過，Wood 也表示，這些問題都是相互關聯的。比如，就義大利局勢與新興市場危機的關係來看，市場對歐元區能否持續存在的擔憂將給歐元帶來下行壓力，這又會令美元再度走強，從而導致新興市場資本外流。

而近期，義大利政府即將提交 2019 年預算議案可能會與「馬斯特里赫特條約」發生直接衝突，這或將再次引發歐元區能否持續存在的危機。

《馬斯特里赫特條約》規定，預算赤字不超過 GDP 的 3%。而義大利政黨對於預算計劃的支出仍有分歧。

歐美都要選舉了，歐元區危機四伏？

反歐元、反移民的民粹主義思想正在歐洲蔓延，而這得到了白宮的支持——川普非常明確的表示，他支持那些想離開歐元區的義大利人。

Wood 指出，來自白宮的支持具有非常關鍵的意味，因為這意味著如果義大利將來決定退出歐元區，該國要面臨的政治和經濟上的風險將要小得多。

如果在 11 月的美國中期選舉之後，川普的政治立場再度加強，上述風險將會更加凸顯出來。這也是為什麼美國中期選舉在這一時候尤為重要的原因之一。

Wood 還指出，同樣重要的還有明年 5 月歐洲自己的議會選舉，且可能是迄今為止最重要的一場歐洲議會選舉。這是因為反歐元民粹主義政黨可能會想方設法讓競選活動開展地更加「和諧」，因此可能會導致歐洲議會中的民粹主義聯盟出現的結果，這將會對歐元區的許多機構組織帶來衝擊和分歧。

歐洲對新興市場都得俯首稱臣？

Wood 在文中指出，這其實要追溯到近期發生的土耳其危機。這場土耳其危機主要體現在本幣崩盤和宏觀經濟失衡上，很大程度上，這正是自 2016 年 3 月歐盟與土耳其就難民政策達成協議之後，流入歐洲（尤其是德國）的移民人數大幅減少而導致的結果。

根據協議，所有從土耳其偷渡到希臘的難民，如果不符合收容資格，將一律被遣返到土耳其，遣返費用由歐盟承擔。作為交換條件，歐盟同意向土耳其支付 60 億歐元，作為給土耳其接納湧入的 350 萬敘利亞難民的援助資金。

這一合作令歐洲有效地控制了難民湧入。根據歐洲避難支援辦公室提供的數據，2017 年向歐盟各國申請避難的人數為 728470 人，年增率減少 44%，連續第二年出現明顯回落趨勢；到了 2018 年上半年，年增率下降 15% 至 301390 人。

而難民流入下降的趨勢在德國更加明顯。根據德國聯邦移民與難民辦公室提供的數據，2017 年向德國申請避難的人數為 222683 人，從上一年的高峰 745545 人年增率減少 70%；到了 2018 年前七個月，年增率下降 15% 至 110324 人。

正是在上述情況下，土耳其在與歐洲的談判中有了更多的砝碼。Wood 指出，正就解釋了為什麼德國總理默克爾在回應土耳其最近的事態發展時採取了和解的語調，與對川普的挑釁態度形成鮮明對比。