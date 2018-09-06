歐股盤中─原物料類股重挫 必和必拓早盤股價狂瀉4%

受到新興市場瀕臨熊市，擔憂美國對中國加徵新關稅的影響，泛歐 STOXX 600 指數開低走高，早盤下跌 0.36%，達 5 個月以來的最低水平，基本資源類股 (basic resources) 是表現最差的股票，下跌約 1.4%。

台北時間週四 (6 日) 下午 5 點 50 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.06%，暫報 375.90；英國 FTSE 指數上漲 0.12%，暫報 7392.23；德國 DAX 指數揚升 0.12%，暫報 12054.70；法國 CAC 40 指數飆漲 0.33%，暫報 5277.40。

泛歐 STOXX 600 指數半年走勢。(圖：Investing)

受到貿易戰衝擊和新興市場資金外流，金融市場震盪，大多數類股早盤走跌，基本資源類股領跌，澳洲鐵礦大廠必和必拓 (BLT-EU) 早盤股價重挫 4%。

英國工程公司偉爾集團 (Weir Group) 受到供應原廠 (Original Equipment) 需求減弱，早盤股價重挫 7%。

然而，受到英國能源監管機構 (Ofgem) 能源價格上限定案，價格比市場預期還要低，受此利多激勵，能源類股早盤應聲上漲，能源公司 Centrica 股價飆漲 4%。

世界第三大航空供應商提高全年預測，由於設備零件和服務需求強勁，上半年業績優於預期，因此法國賽峰集團 (SAF-EU) 早盤飆漲 6.05%，有望創歷史新高。

政經消息方面，市場持續聚焦於新興市場與貿易戰的擔憂，外媒報導美國總統川普計劃在當地時間 9 月 6 日公眾意見諮詢期結束後，最快在本週實施新ㄧ輪關稅，引發各界關注，中國商務部今 (6 日) 日表示將取不得不做出必要反制。

阿根廷為挽救經濟頹勢與通膨危機，與國際貨幣基金組織 (IMF) 於華府會談後，週三 (5 日) 雙方皆表示對新協議充滿信心。

推特 (TWTR-US) 和臉書 (FB-US) 高層週三 (5 日) 赴美國國會參議院作證，拖累科技股股價重挫。

此外，英國脫歐仍是重要的議題，德國政府表示，已經在為英國脫歐做準備，因應包括無協議脫歐在內的所有情況。

經濟數據方面，瑞典央行公布貨幣政策走向，維持負 0.5% 利率不變，符合市場預期；英國失業率數據將在台北時間下午 6 點左右公布。