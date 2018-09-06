哺乳媽媽怎麼吃，才能製造優質的母乳？

【採訪整理／張郁梵、路雯涵】

「擠不出母乳」是許多媽媽常會遇到的哺乳問題，尤其產後返回職場上班，作息改變後，更擔心乳量遽減。其實，哺乳媽媽只要吃對食物，規律的用吸乳器增加泌乳量，就能分泌足夠的母乳，不怕寶寶不夠喝！

寶寶喝母乳好處多，除了安全方便、經濟實惠，容易消化以外，還能提供成長所需的營養，增強抵抗力，可說是寶寶最好的食物來源。只是現在雙薪家庭居多，許多產婦擔心寶寶喝慣母乳後，斷奶不易，而對純母乳哺餵望而生畏。臨床上甚至有不少產婦因為害怕母乳不夠寶寶喝而焦慮不安，究竟媽媽們該如何調整飲食，才能分泌足夠的母乳？

根據 2016 年國健署調查，臺灣 6 個月以下母乳哺育率達 44.8％（高於全球平均值 38％），但有 20.1％的產婦因工作無法持續哺餵母乳，而以方便的配方奶取代；2017 年的「母乳質量調查」也顯示，高達七成受訪媽媽會考慮停餵母乳，主要是太過疲勞、睡眠不足、職場無充足時間，且不方便保存母乳等因素。

母乳哺育不只有益寶寶

還能降低產婦骨鬆、婦癌機率

彰化基督教醫院副院長劉青山醫師表示，母乳是最天然的寶寶食品，可以降低寶寶發生腸胃道感染、呼吸道感染、中耳炎、糖尿病以及過敏等疾病的機率。對產婦而言，哺餵母乳也能幫助產後子宮恢復，降低產後出血的風險，並降低媽媽日後罹患乳癌、卵巢癌等癌症，以及骨質疏鬆症的機率。

產婦剛生產完的 3～5 天，是哺育母乳的關鍵時期。瑞典有研究指出，如果嬰兒在出生的第一個小時就有吸吮媽媽乳頭的經驗，未來哺餵母乳比較容易成功。當寶寶吸吮或舔媽媽的乳頭時，會刺激產婦分泌催產素、泌乳素等荷爾蒙，刺激噴乳反射，因此產後三天媽媽可以藉由常常哺餵，增加奶量。

來源：《大家健康》 2018 年 9 月

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