川普 掛友台的「羊頭」賣軍火的「狗肉」

【文 / 陳宗逸】

才剛在 6 月 1 日，台中漢翔公司廠房裏，總統蔡英文強力背書，國防部長嚴德發宣佈：「為了支持台灣自主國防工業，今年度國防預算，將編列高達新台幣 486 億元，加強對台灣自主國防工業的支持，額度佔軍備預算 60%，首度超越對外採購額，象徵台灣將積極發展自主國防工業的決心。」

言猶在耳，短短兩個月時間過去，蔡英文 8 月 6 日於海軍總部宣佈，已要求加速戰力整建，將有 951 億元用在軍事投資項目，比前一年增加了 139 億元。另外在戰力整建的投資中，有 736 億投入國防自主項目，比前一年增加 250 億元，國防總預算中，有 21.3% 是為了推動國防自主計劃。將原本對外、對內採購的軍費比例，從 6 比 4 調整到接近 8 比 2，象徵對美採購軍備經費比例突然大增，幾乎排擠掉台灣原本打算自主製造的軍備武器額度。從 6 月到 8 月的這段期間，到底發生了什麼事情？

事實上，台美雙方的軍火交易，今年初開始就傳聞不斷，檯面下各家軍火商四處放消息，不論是「八國聯軍」向台灣自製潛艇競相比價，還有台灣陸軍龐大、總預算規模恐怕將達台幣 3,000 億的「9 大主戰裝備採購案」，以及希望越來越濃的先進戰機案、戰術性攻擊武器，甚至因為台灣技術不夠、美國直接出售「神盾艦」給台灣的傳聞都有，這些以往「幾乎不可能」的軍售項目，都一夕間赫然現身。

「不是都要自製嗎？」

在今年 5 月 10 日於高雄舉辦的「台美國防產業論壇」前後，蔡英文的國安會高層曾私下詢問剛在總統府與蔡英文「相談甚歡」的美國國防廠商代表，提出了蔡英文本人的疑問：「台灣到底要如何採購美國武器，才能彰顯台灣『自我防衛』的決心？」而被詢問的這位美國重量級軍火商高級代表，則一臉疑惑地回答這位蔡英文的代表：「你們不是什麼都要自製嗎？」整個局勢，似乎從此開始發酵。

美商會如此質疑台灣「不是都要自製嗎？」除了在專業上質疑台灣工業、管理能力外，在政治上也有深刻含意。若將目光放到歐洲，在 7 月 11 日、12 日於比利時布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會中，川普就直截了當地抨擊北約盟邦，對「負擔國防經費與責任」的「不積極」提出批評。表面上，他抨擊北約歐洲成員國和加拿大未能兌現承諾，沒有將國防經費預算提高至 GDP 的 2% 之「黃金比例」。實際上，川普也不斷聲稱，因北約各盟國「不努力」，不大手筆購買美國軍火，導致美國「必須承擔北約 90% 的費用」。這也是川普不斷揚言「美軍將退出北約」的強烈理由。

川普在北約峰會前，就特地致函德國、比利時、挪威、加拿大等國領袖，措辭強硬地要求他們兌現 2014 年北約峰會的承諾，也就是要「將國防預算提高到 GDP 的 2%」。信中基本上都是直指這些和美國關係緊密的盟邦「欠錢賴帳」，語氣強硬的川普，讓北約諸國如坐針氈。

因為川普態度強硬，北約各國在高峰會後和川普達成協議，將增加軍費達 330 億美元的天價。川普在北約高峰會上的強勢領導、推銷美國軍武，應該在某種程度上也刺激了亞洲，特別是台灣。

包括日本在內，都已在 2019 會計年度將軍費提升至歷史新高，用來購買美國武器，特別是日本在二戰之後有史以來第一次突破 GDP 的 1%「天花板」，將近 500 億美元的日本防衛預算，增加部分將購買美國的反飛彈陸基神盾系統、更多 F-35A 戰機、 MV-22 魚鷹式傾轉旋翼機、新式的美製戰鬥直升機（極可能是 AH-64E）和其他合作項目。南韓也是如此，儘管北韓局勢已相對穩定，南韓國防預算也在 2018 年度增高到 392 億美元，達 GDP 的 2.6%、韓戰後的歷史屋頂，預計 2019 年還會再增加。

台灣被納入「圈錢」之列

此外，《2019 會計年度國防授權法案》內容，在今年 6 月開始相繼面世。這份授權法，不但是美國在二次世界大戰之後最大規模、最有野心的擴軍計劃，也對台灣防衛內容的強化有劇烈改變。該法對美國行政部門具有約束力，必須在 2020 年對美國國會提出「台灣防衛評估報告」，其中就包含「針對台灣提出可以預期、穩定的軍售計劃」。這其中即有強烈的暗示，「規模龐大、有預測性」而且可持續的巨大軍售案，將會很快壓在台灣肩上。外有中國大陸軍機艦的繞台壓力；內有國防部管理能力不足、國防工業自主案頻頻「出事」的壓力下，蔡英文可能面臨無法克服的壓力和「心魔」，為了向美國「表現台灣防禦自己的決心」，除了成為追隨美國「印太戰略」的一員外，並很快屈服在美國軍武傾銷壓力之下。

面對川普政府依仗美國軍工複合體的全球投射實力，實等於「全球圈錢」提升美國經濟的戰略，台灣每年僅 100 億美元國防預算金額（真正拿來採購的錢不到 20 億美元），美國仍將台灣納入「圈錢」行列。

而由於東歐、北歐面對俄羅斯崛起威脅，困窘的羅馬尼亞和波蘭，還是砸下將近 100 億美元部署愛國者 3 型（PAC-3）反飛彈系統，成為北約東面的最前線。而台灣面對被評估為「全球最危險的火藥庫」，「台灣海峽一旦衝突將會引發第三次世界大戰」的處境，依賴美國、追隨美國腳步，似乎成了蔡英文政府的唯一選擇。

即使台美之間關係或許來到「斷交 40 年來最好的時刻」，其實是因為歷史因素來到了「台美軍火交易的蜜月期」。讓人眼花撩亂、觸目驚心，以往台灣僅能望梅止渴的高科技武器裝備，可能會在這幾年陸續端出來給台灣。面對此局，美國在軍售方面成了台灣的後盾，台灣有了以往不敢想像的軍事裝備，但憑著台美之間如此的關係發展，「作為美國對中國大陸施加軍事壓力的第一線」，是台灣唯一可以選擇扮演的角色嗎？台灣在獲得了可以緩解軍事壓力的機會後，是否與中國大陸有其他的路可走？轉個彎、換個角度想，結果或許耐人尋味。

來源：《多維 TW》月刊 034 期

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