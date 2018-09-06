新進榜執行長18位，50強替換率達36％ 郭台銘、張忠謀蟬聯前兩強 陳泰銘首進榜衝上第六強

文■ 張彥文

2016 年《哈佛商業評論》全球繁體中文版參考英文版「全球執行長 100 強」的調查方法，評選出第一屆「台灣執行長 50 強」。今年，全球繁體中文版再度選出第二屆 50 強。

執行長之於企業的重要性無庸置疑，必須帶領企業持續成長、開創新局，關係到獲利表現及能否永續。只是台灣與歐美國情不同，在歐美，企業最高實際操盤手通常稱為「執行長」，但在台灣則不一定，因此本調查雖名為「台灣執行長 50 強」，但列入評比的負責人職稱不一定是執行長，可能掛名董事長、總裁或總經理等。

本次調查先從台灣證券交易所上市公司資料，篩選出市值前 250 強，以 2018 年 4 月 30 日調查截止日仍在職的個別企業領導人為對象。因此 2018 年 6 月退休的台積電創辦董事長張忠謀，仍在榜單上。另外，比照英文版調查方法，任期不滿兩年、及有犯罪紀錄的領導人剔除，最終共 192 位進入排序。

調查指標包括兩項，一是任期內產業調整後總股東報酬率（包括股利再投資），二是任期內市值變化（調整過股利、股票發行與股票買回等因素），以經通膨調整後的新台幣做為衡量單位。

將以上兩項財務指標分別從最佳到最差排序，再將兩項指標平均，得到最後總排名，前 50 名即進入「2018 台灣執行長 50 強」（見「總排名」，第 36 頁）。

這份調查堪稱是台灣上市企業領導人的績效，呈現出什麼結果？與兩年前的調查，又有什麼變化？

延續 2016 年首次調查，本次 50 大執行長清單中，仍有許多眾人熟悉的身影。鴻海精密董事長郭台銘及台積電創辦董事長張忠謀，此次仍分居一、二名，這二位創造出台灣最大規模與最大市值的國際級企業，實至名歸。

與 2016 年相較，今年有 18 位首次進榜，替換率約 36％（見表 2）；國巨董事長陳泰銘、上銀科技董事長卓永財則首次進入前十名。

資策會產業情報研究所（MIC）所長詹文男表示，兩年的時間，就有 36％跌出榜外，代表產業變化十分快速。若是以相同比率變化，再過四年，這 50 強，理論上會全部換人，因此企業經理人必須居安思危，不斷地與時俱進，才能確保永續發展。

這次的 50 強榜單中，較 2016 年有明顯進步、名次往前進步超過將近二十名的有三位，分別是致茂電子董事長黃欽明（38 名進步到 14 名）；信義房屋董事長周俊吉（40 名進步到 21 名）；豐興鋼鐵董事長林明儒（50 名進步到 23 名）。致茂的總股東報酬率和市值變化，都較 2016 年成長了一倍以上，另外兩位在這兩項指標也有 30％至 111％不等的增幅。

至於 50 強執行長的平均年齡則為 65.52 歲。開始任職的平均年齡是 44.74 歲，平均在職期間為 21.38 年，在職時間最長的是鴻海精密董事長郭台銘（見表 1），而他排名居第一。顯見，穩固的領導權，較能有長遠思維，也是致勝關鍵。

同時，本次入榜名單中，52％為企業創辦人。92％為內部升任，包含創辦人、二、三代接班與內部專業經理人，顯見台灣企業較不容易空降成功，仍是內部培訓優先。

至於這份名單中，哪些執行長為股東帶來最高獲利？50 強的平均總股東報酬率（調整產業波動影響後）為 1,488％，而表現最佳的是儒鴻董事長洪鎮海，比率為 10,837％，雖然較 2016 年的 11,041％略降，但仍蟬聯總股東報酬率的冠軍（見表 3）。

任期內帶領企業市值成長最高的，則是台積電創辦董事長張忠謀，市值成長金額為新台幣 7.042 兆元，更難能可貴的，以 2016 年的調查來看，台積電的市值成長自當時的 4.499 兆元，在二年內又迅速增加了約 2.5 兆，成長速度驚人（見表 4）。

50 強反映產業動態 1：

被動元件表現亮眼

在這份剛出爐的台灣執行長 50 強名單中，還可以觀察到哪些產業趨勢變化？首先，最值得關注的產業，就是被動元件相關領域的快速崛起。包括高居第 6 名的國巨董事長陳泰銘、第 15 名的華新科技董事長焦佑衡、第 47 名的禾伸堂董事長唐錦榮，三人都是首次進入前 50 名，成為表現特別亮麗的一個業別。

在電子產品中，被動元件雖然不像電晶體這類的主動元件耀眼，卻也是不可或缺的配角，幾乎所有的電路板上，都密密麻麻地布滿了被動元件。而由於世界前幾大的日韓被動元件廠商如村田製作所和三星電機（Semco）等，近年紛紛轉向毛利較高的車用電子領域，也因此造成一般電子產品需要的標準型被動元件嚴重缺貨，讓台灣相關業者得以乘勢而起。

國巨的晶片電阻及積層陶瓷電容（MLCC）產量，目前均位居全球前三大，但國巨的起伏，也一直是市場討論的熱門話題。

2008 年金融海嘯時，國巨股價一度跌到只有三元左右，但是今年 7 月 3 日，國巨攻上歷史高點的 1,310 元。一位熟悉被動元件產業的分析師分析，陳泰銘絕對是國巨能夠再起的關鍵人物，在景氣不好的時候，他能夠撐得住，慢慢減資、慢慢擴產，等到大機會出現，一次把利潤賺足，「可說是狼性老闆的代表人物」。

由於看好物聯網、車用電子、5G 及人工智慧的發展，陳泰銘早在兩年前就開始布局，今年 5 月更大手筆以新台幣 220 億併購美國普思電子，強化產品線。陳泰銘每次出手都會引起很大討論，也為近年的國巨帶來豐厚的盈收及高速的成長。

不過，這位分析師也表示，被動元件在市場上比較被認定屬於「機會財」，雖然近兩年獲利非常好，但無法預估這種榮景能夠維持多久，因為對被動元件來說，大環境的影響扮演更重要的角色，沒人敢說這波漲勢能夠維持到何時。

華新科技董事長焦佑衡則強調，被動元件的產品必須要有特殊性，才能抵抗由於市場供需失調、不理性擴充，或是不景氣的變化帶來的影響。

50 強反映產業動態 2：

ICT 不再是產業唯一命脈

從此次名單也可以看出台灣的產業環境變化，除了電子製造業，還有不少具備競爭力的企業。

詹文男表示，台灣上市櫃公司中，電子產業占一半以上，但本次執行長 50 強中，電子產業只約占四成，表示台灣不只仰賴 ICT，是一個好現象。

其中最顯著的代表性人物當屬儒鴻企業董事長洪鎮海，除了連續二屆總股東報酬率冠軍，也是前 10 名中唯一的傳產企業，是亞洲最大的彈性及機能布料製造廠，耐吉（NIKE）、愛迪達（Adidas）、銳跑（Reebok）等知名運動大廠都是旗下客戶。

台新投顧研究部副總黃文清指出，雖然被歸類為傳統產業，但洪鎮海領導下的儒鴻，對產業變化的反應非常快，總能因應新興趨勢，如今已轉型到機能、時尚，加上擁有品質、原料、交期等傳統優勢，讓儒鴻維持高成長。

華南永昌投顧董事長儲祥生也表示，之前美國運動用品大廠安德瑪（Under Armour）營收下滑，儒鴻雖也受到波及，卻因布料的獨特性、打樣快、交期短等優勢，將衝擊降到最低。

至於其他幾位表現較佳的企業負責人，像是專門製作伺服器及其周邊設備應用等各式導軌、滑軌的川湖科技，董事長林聰吉也是連續兩屆入選 50 強。黃文清認為，川湖從家具滑軌起家，這幾年因為網路盛行，資料中心的需求大增，也找到了大幅成長動能。

另外像榮成紙業董事長鄭瑛彬，轉往中國大陸做紙箱，搭上了大陸電子商務成長的趨勢；而中興保全董事長林孝信，帶領傳產搭配新的智慧科技應用，「做保全還可以獲利這麼穩定，是不容易的，保全是很多智慧住宅或是創新應用的最後一哩路，可以做長照管理等利基市場，」黃文清分析。

50 強中，食品類則有佳格食品董事長曹德風、大成長城董事長韓家宇及統一企業董事長羅智先入榜，除了曹德風外，韓家宇及羅智先都是首次入榜。

曹德風原本是美國桂格台灣分公司總經理，1985 年桂格決定退出台灣市場，曹德風率領原本的經營團隊，另外成立佳格食品，取得桂格的代理權，以燕麥片、葵花油等主力產品，在食品市場打下一片江山。不過曹德風個性低調，分析師們都表示佳格在市場上的資料並不多，有些神祕，但是獲利能力相當好。

大成長城集團則是台灣農產畜牧龍頭，除了大眾熟知的雞肉、雞蛋類產品外，還包括水產、飼料、食用油品、咖啡等。曾有人開玩笑說，台灣人一日三餐甚至下午茶，可能全被大成集團包了。黃文清認為，大成集團近年開始供貨給大陸的肯德基，更讓業績加速成長。

至於統一企業董事長羅智先，2013 年正式接班統一集團，僅用了四年多，讓統一企業的市值增加了新台幣 1,624 億元；而最近席捲全球的熱浪，造成的農產品價格上漲，飲料、冰品銷售大幅增加，更讓統一被喻為「熱浪概念股」，前景看好。

50 強反映產業動態 3：

高科技產業積極提升價值

在百家爭鳴下，科技業也在全力轉型。

詹文男分析，以前企業經營追求量大，現在則強調價值提升，包括品質（quality）和價值（value），從以往低毛利轉向高附加價值，像研華、樺漢、微星等，都可視為此一類型的代表。

微星科技董事長徐祥是公司五位創辦人之一，之前微星只能算是筆記型電腦的小品牌；2009 年在市場激烈競爭之下，一度危及生存。

但就在隔年，微星決定轉向電競領域發展，出現了大翻轉的契機。

現在，微星筆電幾乎成了電競的代名詞，今年的 EPS 更上看九元，而徐祥的排名，也從 2016 年的 96 名大幅上升至今年的 34 名。

詹文男分析，台灣產業界以前說「微笑曲線」，但不是所有的產業都是微笑曲線，像台積電就是「苦笑曲線」，雖然也是代工製造，毛利卻可以很高，這是透過競爭狀況和進入障礙所形成的優勢；大立光也是類似的模式。

領導人風格鮮明

如果談到領導人的個人風格，多數人都肯定郭台銘絕對是最鮮明的一位。

黃文清說，郭台銘常被稱為科技業的成吉思汗，「但你大概不會這樣形容張忠謀或林恩平」。詹文男則形容郭台銘是「軍令如山」；儲祥生則形容郭台銘是一位「戴著鋼盔往前衝」的老闆。

詹文男進一步分析，台灣有很多由於個人特質形成的公司文化，例如張忠謀是策略思考，帶動台積電成為典範企業；施崇棠是縝密規畫、品牌布局，努力將華碩的產品帶向世界。

儲祥生則指出，其實成功的領導人都必須具備遠見、睿智、決斷力、執行力等共通特質，只是外顯風格或個性有較大差異，有些人比較溫和，有些就是衝衝衝。

不過，在這次調查中，也凸顯出台灣企業接班的挑戰。

50 強的平均年齡已超過 65 歲，如何建立傳承制度，是現在與未來最值得關注的議題。因為談到「接班」，指的是找合適的人，但是由二代接班比較適合？或是找專業經理人？如果能夠建立公司的文化和長遠的制度，反而可以減低「人」做出錯誤決策的機率，也更能讓企業永續經營。

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 9 月

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