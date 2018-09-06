獨居不等於孤單，這樣做活得更精采！

【採訪整理／張慧心、蔡睿縈】

臺灣人口老化問題嚴重，不少獨居長者缺乏親人照料，生活孤單無味。根據衛福部 2016 年統計，臺灣已進入獨居時代，4 萬 6 千名獨居老人的身心照護問題，將成為社會隱憂。

現在政府推動的長照計劃，緣起就是接連發生數起獨居老人來不及搭救的悲劇，假如不想成為子女負擔，就該提早為老後的獨居生活做好準備！

五年後，臺灣每 5 個國民就有 1 個是老人，可想而知，未來社區可能 20％是獨居長者，這些人遇到緊急狀況，需要的不是遠方的家人，而是鄰居、送餐志工、居家照護員、郵差等每天可以看到、接觸到的人，這些人可都是獨居者的天使。

中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系助理教授，同時身兼中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）理事長郭慈安認為，如何使這些獨居者生活網絡內的人，具備一定的敏感度，例如感覺長者最近好像常忘東忘西，或突然不認識熟人，或氣色不好，或一直抱怨沒東西吃，一直問重覆的事，或一直變瘦，一、兩個星期都沒換衣服，這時該如何通報或告知相關機關，網絡中的人都可以肩負起任務。

結合鄰近居民的力量

守護獨居長者

北市曾有一位不肯住進榮民之家的獨居老榮民，退化到沒辦法自理生活，僅有的乾女兒只能偶爾去看他，於是長照社區據點啟動個案管理，建立巡守的概念，由和老人信任關係較佳的送餐員為主，視老人需要結合居家醫療護理師（護理簡單的鼻胃管），居家復健師幫忙做關節運動，也有在宅服務打掃，結合鄰居和守望相助巡守員定時探視，避免老人有需要時求助無門。

郭慈安說，全台超過 2000 個長照社區據點，未來從健康、亞健康到失能、失智，17 大項服務中，每一個人都可能進入社會安全網場域，成為巡守的個案管理者或主要召集人，例如鄰居、社區居服員、送餐者、郵差、藥局，甚至 24 小時超商，都要納入網內。

郭慈安說，建置個人社會安全網的機制在美國已行之有年，日本最近也在做，北歐一些冬天氣溫低的國家也是如此，可確定老人沒被凍死。其中美國更付錢給老人指定、信得過的鄰居或親友，此人兼具安全探視、通報責任，此一制度已納入美國長照的一環。家總目前也打算在臺灣研擬類似的照顧陪伴制度。

來源：《大家健康》 2018 年 9 月

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