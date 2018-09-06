鴿派布拉德再呼龥Fed暫停升息 擔心過度收緊將帶來經濟衰退

聖路易 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 週三 (5 日) 表示，聯準會應該暫停進一步升息，因為貨幣政策的立場已經處於中性。他近期多次對聯準會升息提出警告，認為金融市場的信號是決策者應該參考的最佳指標。

Bullard 說：「金融市場訊息表明，當前的貨幣政策是中性的，甚至有些限制性。特別是，殖利率曲線相當平坦。」

Bullard 強調，包括美國公債殖利率曲線在內的這些信號暗示，投資人預期今年以後經濟成長將放緩，未來尚無通膨風險。他說，基於市場的通膨預期指標，仍然低於與聯準會 2% 的目標值。

過去 6 個月以來，10 年期美國國債的殖利率一直在 2.9% 的平均水準附近波動，不過，對聯邦基金利率的預期更敏感的 2 年期國債，殖利率卻上升 0.4%。結果就是，兩者間的利差已經縮減至 2007 年以來最低。

殖利率曲線倒掛後常出現經濟衰退

Bullard 主張，由殖利率利差表明，聯準會如果再進一步升息，對當前的總體經濟來看過於鷹派。

美國近年的每次衰退前，幾乎都出現殖利率曲線倒掛的情況。Bullard 預測，照目前情況發展，殖利率曲線可能在今年底或明年初出現倒掛。

在 FOMC 屬於偏鴿派的 Bullard，要到明年才會有貨幣政策投票權。根據先前的矩陣圖顯示，OMC 成員認為應當在今年剩餘時間再升息兩次、每次 25 個基點，然後在 2019 年升息 3 次，2020 年升息 1 次。

Bullard 表示，無論是低失業率，或是更快的實際 GDP 成長，都不能做為通膨壓力的可靠信號，因為這些經驗性的關係已經被打破。決策者應謹慎升息，避免經濟衰退。