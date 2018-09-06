投行看市：忘了貿易戰吧 美國「期中選舉」衝擊股、債、匯

美國期中選舉即將於 11 月 6 日舉行，華爾街預期共和黨將持續掌控眾議院，但民主黨有望奪回參議院，當國會兩院由不同政黨控制時，財政政策和對外關係可能出現變動，且美國總統川普的權力將被制衡。

期中選舉的結果，將會對美國股、債、匯市場，產生不同程度的影響，而各家投行關注的焦點亦不同，以下為投資人作出重點整理：

1. 瑞銀看法

瑞銀以 Keith Parker 為首的分析師指出，歷年以來，美股在期中選舉期間皆表現優異。自 1950 以來，美國歷經 17 次期中選舉，S&P 500 指數從 8 月底至隔年 3 月，平均上漲 14.5%，但起步將面臨一些不穩定性，8 月底至 10 月初將先略微下跌 1.4%，但整體來說，股市在期中選舉年份，表現比其他年份好。

2. 德意志銀行看法

德意志銀行的策略師 Binky Chadha 指出，從期中選舉前的一個月到結束後的兩個月，股市繳出中位數平均 8% 的增長。但在分析過去 80 年 21 屆的中期選舉後，Chadha 認為，美股的攀升與經濟增長與營收還是較有關連。

Chadha 表示，S&P 500 指數在期中選舉前後 6 個月的表現，與 ISM 製造業指數表現的關聯性高達 76%，這代表著，中期選舉不是推升股市的主因。

3. 摩根士丹利看法

摩根士丹利的分析師認為，除非選舉出現出乎意料的結果，不然股市應該不會受大幅影響，他建議投資者應更關注企業盈利表現，以及聯準會 (Fed) 的決策。

大摩的分析師預測，若選舉結果為共和黨和民主黨分別控制眾議院和參議院，則美元可能會稍微走弱，美債殖利率將攀升。國會可能會繼續支持川普對中國的關稅政策，但提昇基礎建設支出的法案，通過將較有難度。

該行分析師同時列出兩項較不可能的選舉結果：

1) 共和黨同時掌控眾議院與參議院：此結果對股市不會有太大影響，但對美元、醫藥類股與電信股有正面效應。

2) 民主黨同時掌控眾議院與參議院：此結果對股市不會有太大影響，對於利率來說較正面，對美元和醫藥類股好處較少。

選舉結果對政策之影響？

高盛認為，若共和黨繼續控制國會，目前的擴張性財政刺激將持續進行，如進一步實施減稅。

美林 (Merrill Lynch) 的投資組合策略總監 Niladri Mukherjee 在報告中寫道，「執政黨在期中選舉期間，在歷史上表現不佳，選舉結果可能影響一些促進經濟增長的措施可行性，例如所謂的稅改 2.0 版本，該政策可能包含個人減稅永久化，並提供更多退休金儲蓄獎勵措施。」

此外，若民主黨取得多數，則可能會與執政黨產生更多意見分歧的情緒，出現政府關門、對川普政府的調查或是甚至是提出彈劾的機率增加，這可能會使市場陷入短暫性的不安。