若期中選舉民主黨奪回眾院 專家：貿易戰情勢恐更糟

美國期中選舉將於 11 月登場，外貿專家研判，若民主黨奪回眾議院控制權，川普政府的施政，恐面臨更多掣肘，使貿易戰情勢「變得更糟」。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

美國總統川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計在徵求公眾意見期結束後 (9 月 6 日)，就會宣布最終決定；中國商務部上週呼籲，站在誠信基礎上磋商，才是解決問題的正確方式。

根據 CNBC 報導，新加坡美國商會 TPP 特別工作小組主席 Steven Okun 表示，若民主黨於期中選舉，奪回眾議院控制權，政府運作恐受阻。

Okun 指出，民主黨不會讓川普稱心如意，「他們 (民主黨) 將對總統、政府，進行一次又一次的調查。」

Okun 稱，上述情況勢必影響政府運作，美中貿易戰情勢，恐變得更糟。

Okun 認為，在貿易政策上，總統具備一定程度的權力，「只要他 (川普) 願意，美國可對價值 2000 億美元中國輸美商品課稅，重擊中國；但就當前情況來看，期中選舉後，貿易情勢只會更糟，不會好轉。」

華府智庫 Cato Institute 貿易政策中心副主任 Simon Lester 則說，假設民主黨在期中選舉大有斬獲，貿易情勢將變得難以預測。