大立光8月營收年增一成 估9月與8月相當

大立光 (3008) 公佈 8 月合併營收為 55.07 億元，較上月營收成長 4%，較去年同期成長 10%；大立光表示，受到目前產能滿載影響，預估 9 月會與 8 月相當。 大立光累計前 8 月合併營收 319.96 億元，較去年同期成長 1%。



8 月以產品比重來看，2000 萬畫素佔營收比重為 10-20%，千萬畫素為 50-60%，800 萬畫素為 10-20%，其它則為 10-20%。



大立光表示，由於目前產能滿載，預估 9 月與 8 月差不多。



最新美系券商報告調高大立光明、後年獲利預估，明年獲利調高 14%，後年獲利預估則調高 11%，並給予加碼評等，目標價由 5500 元上調至 6200 元。



報告指出，2019 年推出的兩款 OLED 版本 iPhone 都很可能採用 3 鏡頭搭配 ToF(飛時測距)3D 感測技術，同時加上 TFT LCD 版 iPhone 也很可能從單鏡頭升級到雙鏡頭，這些設計變更將為新 iPhone 帶來創新的擴增實境 (AR) 功能及更優秀的影像表現。也因此看好大立光 2019 年整體鏡頭出貨量將成長 27%，其中供應 iPhone 的鏡頭組出貨將大幅度成長 47%。