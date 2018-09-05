統一超7-11 OPENPOINT首度結盟愛奇藝 會員人數拚增兩成

統一超 (2912) 今宣布 7-ELEVEN OPENPOINT 正式攜手愛奇藝台灣站開啟兌點服務合作，打通娛樂與零售業的任都二脈，進行電子會員互惠，讓兌點同時也能享受正版影音。7-ELEVEN 跟上追劇熱潮，推出 5 項數位服務大禮，包括「會員愛讀書」、「會員愛看劇」、「會員愛看電影」、「會員愛聽歌」，以及「會員愛優惠」，統一超認為，經由點數的跨平台轉換，除帶來過往較少觸及的新用戶，更強化既有會員的黏著度，期望帶動會員人數再增加 2 成。7-ELEVEN 表示，OPENPOINT 的 APP 於 2015 年推出，將原本看不見的點數從實體 icash 中移轉至手機中，只要有消費紀錄，民眾的點數增加量及可兌換商品清單，透過手機 APP 一目了然，目前會員人數更高達 160 萬，期望年底可突破 200 萬。



OPENPOINT 目前兌點共跨足銀行、百貨、航空、及各零售通路共 24 個平台，跨平台兌點量今年以來更超過 240 億點，已較去年再成長 5 成以上。



而愛奇藝台灣站今夏推出的古裝自製劇《延禧攻略》，讓全台燒起清宮劇熱潮，且 APP 下載數在今年突破六百萬，單月累計播放次數破億，坐穩 OTT 串流影音市場龍頭。



統一超首度結盟愛奇藝台灣站，不僅提供多元化兌點服務，更是互惠雙方會員，讓彼此旗下會員享受的權益多更多。統一超指出，即日起消費者手中的 OPENPOINT 點數不光能換到統一集團旗下企業商品，也能在 OPENPOINT APP 上兌換到愛奇藝台灣站黃金 VIP 會員。