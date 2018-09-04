看好多鏡頭題材 外資圈再喊買大立光 目標價超越天價區

看好多鏡頭題材將於明年發酵，美系外資在最新出爐報告中，調高大立光 (3008-TW) 明、後年獲利預估，重申「加碼」評等，並將目標價由 5500 調升為 6200 元；此一目標價僅次於 7 月間，日系券商對大立光的目標價預估 (6370 元)，且兩者皆超越大立光的歷史天價 6075 元。

三大法人今天同步買超大立光，外資買超 25 張，投信買超 11 張，自營商買超 26 張，合計買超 62 張，法人指出，此一現象已有看好明天大立光發布 8 月營收的味道出現。

大立光第 2 季稅後純益 55.01 億元，季增 36.87%，年增 16.69%，每股純益為 41.01 元。大立光今年上半年稅後純益 95.2 億元，年減 0.81%，每股純益為 70.97 元。大立光明 (5) 日盤後將發布 8 月營收，證券分析師黃漢成看好，大立光在新廠產能開出及蘋果新機鏡頭拉貨效應帶動下，估 8 月營收將改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄。

先前日系券商看好大立光後市，上修大立光獲利預估，並給予買進評等，目標價由 5330 元調高近 2 成至 6370 元； 日系券商先前上修大立光獲利預估，今年營收由 568 億元上修為 579 億元，每股純益由 205.34 元上修為 214.55 元，最新上修後預估 2019 年每股純益為 289.57 元，2020 年則上修為每股純益 307.42 元。

而今天出爐最新的美系券商報告則調高大立光明、後年獲利預估，明年獲利調高 14%，後年獲利預估則調高 11%。

在蘋果 iPhone 新機積極求新求變同時，美系外資報告指出，2019 年推出的兩款 OLED 版本 iPhone 都很可能採用 3 鏡頭搭配 ToF(飛時測距)3D 感測技術，同時加上 TFT LCD 版 iPhone 也很可能從單鏡頭升級到雙鏡頭，這些設計變更將為新 iPhone 帶來創新的擴增實境 (AR) 功能及更優秀的影像表現。也因此看好大立光 2019 年整體鏡頭出貨量將成長 27%，其中供應 iPhone 的鏡頭組出貨將大幅度成長 47%