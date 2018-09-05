〈半導體展開展〉談半導體發展 張忠謀：從新技術獲利的往往非最初發明者

「2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan)」今 (5) 日登場，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀擔任「IC 60 大師論壇」開場專題演講者，他以自身觀察指出，過去發明重要技術的公司，不一定是最後可從中獲取最大利益的企業，因發展一項技術所花費的人力與心力，比發明創新技術多出上千萬倍，投資創新技術後崛起的企業，往往並非最初的發明者。

張忠謀今日擔任「IC 60 大師論壇」開場專題演講者，以「從半導體業的重要創新看半導體公司興衰」為題，張忠謀在回顧過去 60 年半導體產業的創新技術發展後，也透露自己在其中的觀察。

張忠謀指出，半導體業過去 60 年經歷電晶體、IC、MOS 技術、記憶體、微處理器等重要創新後，每項創新均助力不同企業奔向高峰，不過，他認為，主要的科技或商業關鍵創新，從專業晶圓代工模式在 1985 年發明後就停止了。

張忠謀觀察指出，過去發明重要技術的公司，不一定是最後可從中獲取最大利益的企業，也就是說，投入資源讓重要技術成長茁壯的，未必是最初的技術發明者。

張忠謀認為，投入資金與資源，去發展一項技術所花費的人力與心力，比發明創新技術多出上百倍、甚至上千萬倍，正因為必須投入如此多的資金與資源，通常創新者創新後，就沒有多餘的力氣與興趣，將其轉換成好的商業想法，因此投資創新技術後崛起而獲利的企業，往往並非最初的發明者。