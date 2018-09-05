雙業務出貨暢旺帶動 邑錡8月營收創14個月新高

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 自結 8 月合併營收達 4962 萬元，受惠旗下創新 ODM 業務、自有品牌 OBM 等雙業務出貨暢旺，改寫近 14 個月新高水準，較去年同期成長 11.7%，也比上月成長 24.62%；累計前 8 月合併營收達 3.14 億元，較去年同期減少 13.1%。邑錡表示，8 月營收改寫近 14 月新高表現，受惠創新 ODM 業務新客戶訂單出貨強勁，隨著物聯網趨勢崛起，智能硬體設備搭配高清影像視頻，利用 Wifi 連網技術可直接於手機、平板等電子裝置即時做瀏覽，提供了提升監控效率的解決方案，帶動公司整體 ODM 業務出貨表現，較上月成長 18.8%，凸顯邑錡開拓縮時影像核心技術為利基的多元應用已發揮具體成效，將持續為公司挹注營運活水，預期到年底 ODM 業務出貨量將持續暢旺，增添整體營運的良好成長動能。



邑錡進一步表示，整體營運成長不僅是創新 ODM 業務新訂單，在旗下自有品牌 Brinno 新品也將持續開花結果，除於今年德國柏林消費電子展 (IFA 2018) 展出全系列居家監控應用產品、縮時攝影專業型 TLC 2000 系列、以及周邊產品 ATH-2000 防水電能盒等新品，深獲歐洲、中亞等地區經銷商好評，已陸續洽談訂單。



其中新款 TLC 2000 系列為 Brinno 品牌旗下暢銷款 TLC 200Pro 之升級版，TLC 200Pro 推出以來迄今歷經七年熱銷，鞏固了 Brinno 品牌在建築工程市場的地位，預期升級版的新款也將同樣獲客戶青睞。未來幾個月邑錡將積極擴大 Brinno 品牌在全球行銷宣傳推廣力度，有望帶動新款產品系列銷售優於過往水準，隨著自有品牌 OBM 業務營收比重攀升，將進一步創造整體營運獲利表現之精進。



展望第三季，邑錡看好自有品牌 Brinno 新品陸續上市、創新 ODM 業務出貨回升等，帶動整體營運保持逐季往上之成長動能。