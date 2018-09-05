〈半導體展開展〉魏哲家：半導體業持續創新 再寫下一個精彩60年

「2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan)」今 (5) 日登場，台灣半導體協會 (TSIA) 理事長暨台積電總裁暨魏哲家表示，半導體產業需繼續努力創新，以對台灣經濟做出更大貢獻，透過半導體業，對其他產業帶來促進與加乘效果，可望再寫下一個更精彩的 60 年。

魏哲家今日出席開幕典禮致詞時表示，經過產業界共同努力，目前台灣已寫下 IC 製造全球第一、封測排名全球第一、IC 設計排名全球第二的產業地位，半導體產業需繼續努力創新，以對台灣經濟做出莫大貢獻，盼能透過半導體業，對其他產業有促進與加乘的效果，寫下下一個更精彩的 60 年。

魏哲家表示，SEMICON Taiwan 是全球重要的半導體展之一，今年也與科技部聯合主辦了「IC 60」論壇，邀請對半導體業發展歷程有卓越貢獻的大師與前輩分享經驗與傳承，期有更多年輕人加入行列，對全球半導體產業共同做出貢獻。

今年半導體展展覽規模創下歷年紀錄，共有超過 2000 個攤位、680 家國內外企業參與展出，躍升為全球第二大半導體展，展中聚焦半導體包括物聯網、大數據、智慧製造、智慧運輸與智慧醫療等趨勢發展的五大創新應用。

此外，為慶祝積體電路 (IC) 發明 60 週年，今年主辦單位首次與科技部合作，舉辦「IC 60 大師論壇」，以「回顧過去與啟發未來」為主軸，盼能鼓勵青年投入科研領域。

本次論壇中，除台積電創辦人張忠謀將進行專題演講外，台積電董事長劉德音、副董事長曾繁城、魏哲家都將出席演講，日月光 (3711-TW) 總經理暨執行長吳田玉、聯電 (2303-TW) 總經理簡山傑等重量級講師也將參與。