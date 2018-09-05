〈半導體展開展〉產業前景俏 張忠謀估未來20年產值年成長5-6% 高於全球GDP

「2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan)」今 (5) 日登場，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀擔任「IC 60 大師論壇」開場專題演講者，除細數半導體產業歷史演進過程外，也點出未來半導體業的創新技術，他認為，半導體業產值將持續成長，估未來 10 到 20 年，整體產業產值年複合成長率將達 5-6%，高於全球 GDP 成長率 2.5-3%。

張忠謀今日擔任「IC 60 大師論壇」開場專題演講者，以「從半導體業的重要創新看半導體公司興衰」為題，回顧過去半導體業發展歷程，及正在發展中的創新技術。張忠謀在演講一開始便說，IC 發明者 Jack Kilby 是自己 1958 年在德州儀器 (TI) 工作時的同事，笑說自己是台灣唯一與 IC 發明者喝咖啡聊天的人，很適合來演講。

張忠謀在演講中細數半導體產業的歷史演進過程，他表示，當晶圓代工與 IC 設計剛好走向適合分工進行的階段，在這分水嶺時期，自己便於 1985 年，以專業晶圓代工的創新商業模式來募資，並於 1987 年創立台積電，使台積電與 IC 設計公司成為這項創新技術中的得利者，不過，他也強調，最大的得利者應該是台積電的客戶。

張忠謀認為，未來半導體業的創新技術，包括 2.5D 與 3D IC 封裝技術、極紫外光 (EUV) 微影製程技術、人工智慧與機器學習晶片 (GPU、TPU)、晶片架構、C-tube 與石墨烯等新材料等，他也笑說，說不定 10 年後的 IC70，自己還能上台就這些新技術來演講。

此外，張忠謀也說，目前半導體仍將持續發展和創新，主要政府扶植與投資者是中國與阿布達比，但目前這 2 國的半導體業者，「到底誰獲利或有沒有獲利都不知道」。

張忠謀認為，未來 10 至 20 年，半導體業將會持續成長，全球 GDP 成長率將在 2.5-3% 左右，而半導體產業產值年複合成長率預估將達 5-6%，成長率高於全球 GDP 成長。