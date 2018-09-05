巴克萊調高中期油價預測：2020年布蘭特油價75美元

巴克萊銀行的最新報告顯示，未來幾年油價將遠高於此前的預期。該投行在其年度中期石油報告中，大幅調高 2020 年和 2025 年的定價預測。巴克萊預計，布蘭特原油 2020 年的均價為每桶 75 美元，高於之前估計的 55 美元，而 2025 年的均價為 80 美元，高於之前的 70 美元。

該投行指出，目前市場與去年發布的前一份中期報告時已大不相同。美國頁岩鑽井公司正在克制資本支出，這可能導致生產水平低於預期。石油輸出國家組織 (OPEC) 和俄羅斯已經展現減產決心，並為長期市場管理奠定基礎，這可能會在未來幾年內供應不足市場需求。

此外，美國已經對伊朗乃至委內瑞拉採取了積極的制裁行動，這些措施可望轉化為每天減少 100 萬桶的供應。報告總結指出，最後，「這幾個關鍵的 OPEC 產油國面臨成為破產的風險。」

但這並不意味著全球將面臨供應短缺的問題。巴克萊表示，「短期內油價可能達到 80 美元以上，但這些價格水平已經重新喚醒了該產業的動物本能。」「在我們看來，由於即將到來的『供應缺口』，油價不會重現再次繁榮週期的交叉點。」

任何短期價格飆升都將受到市場情緒和臨時反彈的推動，而非供給的基本差距。報告指出，「雖然我們預計 80 美元以上將成為未來 10 年的新常態，但市場平衡並不能證明未來一到兩年的價格水平。」「在這段時間內還有許多其他可能的原因會推升油價，但『供給缺口』不會是其中之一。」

石油分析師越來越擔心的是，由於 2014 年以來上游支出急劇下降以及缺乏對新開採項目的投資，2020 年代初期可能出現供應短缺。巴克萊並不認為如此，認為新供應量雖然低於 2014 年之前的水平，但已正在明顯增加。此外，隨著油價的上漲，既有油田的衰竭率在過去 2 年也有所改善。

然而，該投行對石油市場的看法仍然比以前更加樂觀。石油產業的遞延投資呈現出的資本削減假象，將導致上游產量低於其他情況。巴克萊估計，加上幾個關鍵國家的供應中斷，可能會導致每天減少約 250 萬桶原油，將布蘭特原油價格推高至每桶 85 美元。

儘管如此，這種結果仍然不是定局，因為不確生總是存在。油價仍可能繼續下跌，原因包括經濟低成長、頁岩盆地高於預期的產量，以及由於國際海事組織 2020 年起削減高硫燃料供應的規定。

該報告得出的一個有趣結論是，儘管存在這樣的歷史趨勢，但巴克萊預計未來 10 年不會出現榮枯交替現象。美國頁岩供應週期短、需求穩定成長以及其他全球供應量，應能使油價維持在上下每桶 15 美元的區間內。

巴克萊警告，「當然，如果供應面惡化，經濟成長保持彈性，二疊紀盆地產能瓶頸未能解決，那麼看漲因素的完美風暴將推動油價超過每桶 100 美元。」「然而，這樣的價格水平不會維持太久，因為像政府庫存和更脆弱的經濟前景，以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯都表示願意提高產量來保持價格穩定在區間中。」

巴克萊預計電動車的市場將繼續擴大，到 2025 年達到累計 5500 萬輛，每天減少約 100 萬桶石油需求。該投行表示，汽油需求可能在 2030 年達到高峰。