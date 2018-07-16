WTI和布蘭特價差大幅波動 交易商提心弔膽

因為產量能大幅流入市場，美國輕質原油在短短一個月內對指標布蘭特原油價格的折價幅度意外地擴增，全球大型石油交易商正承受巨額虧損。

《路透》引述知情人士指出，原油鉅子 BP 和油商 Vitol、Gunvor 和 Trafigura 等的交易部門已經出現數千萬美元的虧損，這是由於 6 月原油價差超過每桶 11.50 美元的「兩頭」押注。

知情人士並沒透露虧損的準確數字，但他們表示，這筆數字足以讓 Gunvor 和 BP 各自解僱至少一名交易員。

這種現象凸顯了美國原油價格指標 WTI 期貨交易的挑戰，當美國輸油管和儲存基礎設施努力跟上頁岩產量激增的步伐時，美國已經超越沙烏地阿拉伯，成為僅次於俄羅斯的全球第二大原油生產國。

四大交易公司之一的一位高階主管表示，「作為美國原油的出口商，交易商自然看多 WTI，並透放空布蘭特原油來對沖他們的賭注。但當價差大幅擴大時，你就會虧錢。」

因美國產量飆升至歷史新高且因交易商急於出口而超過油管容量，6 月 6 日 WTI 對布蘭特原油的價差達到每桶 11.57 美元，是 3 年多來最大的。在此之前一個月，價差大約只有 5 美元。

美國的產量從 10 年前每天不到 500 萬桶增加到現在的近 1100 萬桶，擴大了價差。在 2010 年前，美國原油交易價格高於布蘭特原油。但是，供應量的增加意味著它自此之後就幾乎總是處於折價狀態。

然而，偶發的大型、瞬間的舉動，往往造成貿易虧損，讓這種情形被稱為「業界殺手」。

美國數據顯示，由於加拿大中斷供應，上周美國原油期貨庫欣交割點庫存降至 2014 年 12 月以來的最低點。

價差的波動只是 2018 年第 1 季出現的幾種交易危險之一。

由於即期交易價格高於遠期交易價格，使得原油儲存無利可圖，交易商也不得不支付大筆溢價來退出美國的庫存租賃。

美國產油量不斷上升也給輸油管道網路帶來壓力，特別是在德州的二疊紀盆地，這是產量激增的最大因素。

據 4 位市場消息人士和 1 位接近 BP 的消息人士透露，在 4 月至 6 月期間，當 WTI 的折價差大幅轉變時，美國原油在德州的 WTC-WTM 交貨遇到瓶頸，導致 BP 措手不及，導致虧損。

4 月下旬，折價接近每桶 6 美元，然後在 5 月 4 日擴大至 13 美元。隨後在 5 月下半月又大幅反彈至 5 美元左右，隨後 6 月繼續出現類似震盪走勢。