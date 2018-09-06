能源盤後─熱帶風暴Gordon影響小 美元漲 油價跌

由於熱帶風暴戈登 Gordon 通過墨西哥灣的路徑對美國石油和煉油行業的問題比許多投資者擔心的要少，因此與前一天的漲幅相反，油價週三 (5 日) 下跌。

布蘭特原油期貨收低 1.07 美元，或 1.37% 至每桶 77.10 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.15 美元，或 1.65% 至每桶 68.72 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.47% 至每加侖 1.965 美元。

天然氣收低 0.028 美元，或 0.99% 至每一千立方英尺 2.795 美元。

由於擔心熱帶風暴戈登 Gordon 將從熱帶風暴轉變成颶風，並且可能在美國墨西哥灣沿岸煉油中心登陸，引發了週二油價飆升，布蘭特原油價格接近每桶 80 美元門檻，美國油價短暫飆升至 71 美元以上。

然而，戈登從未成為颶風，並於週二晚在阿拉巴馬州與密西西比州邊境附近登陸，而非原油產業中心的路易斯安那州與密西西比州邊境地帶，風暴最終大幅減弱並偏離了石油產區。

政府安全和環境執法局週三報告稱，由於風暴，9% 的海上石油生產連續第 2 天被關閉。但這種產能上的減少通常是暫時的，一旦工人重返工作崗位，大多數公司可以迅速彌補大部分或全部的生產損失。

隔夜油價進一步走跌也來自美元兌其他主要貨幣升值。油價以美元交易，因此它們往往與美元走勢成反比。

然而，在紐約時段，一份報告顯示英國和德國在英國脫歐協議上取得進展後，美元兌歐元和其他貨幣開始下跌。

美國伊朗經濟制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。

伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。據知情人士透露，國營伊朗國家石油公司的官員暫時預計 9 月份原油出貨量將從 6 月份的約 230 萬桶下降至每日 150 萬桶左右。

EIA 與 API 數據

週四投資者將關注美國能源情報署 EIA 每週的石油庫存報告。分析師平均預計該報告顯示上周美國原油庫存下降 210 萬桶。

行業組織美國石油協會 API 週三晚間表示，其本週數據顯示原油庫存減少 120 萬桶，汽油庫存增加 100 萬桶，蒸餾油庫存增加 180 萬桶。