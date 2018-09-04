伊朗制裁在即 美國WTI油價今冬可能重返90美元以上

自 2014 年以來，美國原油交易價格從未高於每桶 95 美元，但這種情況可能在今年發生變化。

能源專家 John Kilduff 將伊朗的制裁視為西德州中級油 (WTI) 今年冬季可能攀升 30% 的首要原因，美國加油站很可能出現每加侖 4 美元的無鉛汽油售價。

這位 Again Capital 的聯合創辦人表示，「全球市場供應緊俏，而且越來越嚴重，現在扼殺市場的最大元凶就是伊朗制裁和相關正在發生的事情。」

他補充說：「市場將失去這些伊朗原油，對原油市場傷害真的很大。它產生的影響在我看來，規模會讓人感到意外。」

WTI 油價上週升破每桶 70 美元，上漲至一個月高位。根據 Kilduff 的看法，油價很有可能在幾週內突破 75 美元。

但與接下來的相比，這會讓人覺得相對便宜。伊朗的石油出口正在急劇下降，因為煉油商在 11 月初美國開始實施制裁前爭相尋找替代品。這反過來又幫助解決了大量未售出的石油庫存。

Kilduff 表示，「就我們觀察油市失去伊朗供應源來說，你該注意的是 WTI 價格，而布蘭特原油價格會在 85 美元至 95 美元之間。」

將伊朗問題與蓬勃發展的美國經濟以及對汽油的驅動需求飆升結合在一起，Kilduff 認為，華爾街正在面對多年未見的原油榮景。

他說，「美國煉油廠的需求令人難以置信，美國駕駛人對汽油的需求很大。這些基本面是長時間以來所見過後強勁的。」「每個人都有工作，每個人都會開車去工作，而且無論汽油價格有多高，他們都會繼續開車上班。」

WTI 原油週五收於每桶 69.80 美元，而布蘭特原油收於 77.42 美元。