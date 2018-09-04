智晶明庫藏股進場 買回區間39-92元 抬頭顯示器9月量產

智晶 (5245) 第二季財報表現不預期，股價自 6 日 1 日盤中 94.7 元波段高點，一路下挫到 8 月 24 日盤中 50.9 元，跌幅高達 46.25%，今 (4) 日宣布實施庫藏股，自明 (5) 日到 11 月 4 日止，預定買回自家股票 1 千張，執行區間 39-92 元。PMOLED 屬於寡占市場，具自發光、高亮度、視角廣、低耗能的特色，適用於戶外顯吾示器，小米、Fitbit 等穿戴式裝置品牌崛起，大舉導入 PMOLED 作為顯示器之用，也為錸寶(8104)、智晶帶來一波獲利榮景氣。



智晶 2013 年轉盈，每股盈餘 0.67 元，獲利逐年成長，2016、2017 年連續兩年每股盈餘達 6 元，創下成立以來新高，不過去年下半年導入第三條產線，量產表現不如預期。



智晶第二季單季毛利率 23.97%，較前一季大減 8.55 個百分點、稅後淨利 3367 萬元，季減率 39.9%，每股稅後盈餘 0.74 元，創下近三年單季新低，上半年稅後淨利 8920 萬元，年減率近三成，每股盈餘 1.96 元，法人預期，伴隨著舊產線調整告一段落，新產品抬頭顯示器導入量產，9 月出貨，第二季營運落底，下半年營運表現可望逐季回升。