智晶新款OLED In-Cell可撓式觸控面板CES Asia 2018亮相

智晶 (5245) 將於上海 2018 亞洲消費電子展 (CES Asia 2018) 展出多款創新嵌入式觸控面板(In-Cell Touch OLED Display)，以輕薄及簡單製成的觸控技術，並結合可撓式 PMOLED 面板，擴大應用範圍及更多樣的產品功能設計。根據 IDC 研究顯示，去年全球智慧家庭裝置出貨量達 4.33 億台，至 2022 年市場出貨量可以達到 9.39 億台，近幾年的年平均複合成長率將達 18.5%。



智晶掌握智慧應用商機，推出 In-Cell 觸控面板，解決觸控元件安裝需求，成功開發架構簡單，且具成本競爭力的內嵌式觸控 PMOLED 模組產品，適用於各種智能家居電子產品、工控、健康醫療裝置、車載應用等，並搭配可撓式面板，具有薄型化、小尺寸及高觸控靈敏度之優勢。



智晶投資 8-10 億元新設第三條產線於去年下半年量產，該條產線的產能為第一、二條月產能 1.4 萬片的 8 成，新產線參數調整，量產進度不如預期，營收動能亦受到壓抑，第一季營收 4.28 億元，毛利率 32.5%，較去年同期減少 2.63 個百分點，稅後淨利 5552 萬元，年減率 18.4%，每股稅後盈餘 1.22 元，該公司去年每股分派 5 元現金股息，除息交易日為 7 月 12 日。

