新產線效應不如預期 智晶Q2毛利率降至23.97% 股價創近三年新低

智晶 (5245) 公布第二季財報，單季毛利率 23.97%，較前一季大減 8.55 個百分點、稅後淨利 3367 萬元，季減率 39.9%，每股稅後盈餘 0.74 元，創下近三年單季新低，今 (13) 日股價摜壓到 61.8 元作收，跌幅達 9.52%，創下 2015 年 9 月以來新低。根據市調機構統計，去年全球 PMOLED 產品出貨量約 7700 萬顆，主要應用穿戴式裝置、工控醫療、通訊等應用領域，智晶先前兩條 2.5 代的 PMOLED 生產線，月產能 1.4 萬片，第三條產線於去年第四季投產。



新產線效應不如預期，智晶第二季毛利率一口氣下滑到 23.97%，稅後盈餘 3367 萬元，季減 39.9%，每股稅後盈餘 0.74 元，合計上半年稅後淨利 8920 萬元，每股盈餘 1.96 元。



PMOLED 主要市場為 6 吋以下顯示器產品，當中 3 吋以下單色或雙色顯示器占了產量 7 成，市場類似 STN，惟 PMOLED 具有自發光、低耗能、視角度等特色，穿戴式裝置為應用大宗，智晶則是在 PMOLED 傳統應用，投入車用領域，開發穿透式 PMOLED 顯示器。