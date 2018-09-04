萬海深耕國際蔬果運銷市場 連續四年參展「亞洲國際蔬果運銷展」

第十二屆「亞洲國際蔬果運銷展」(Asia Fruit Logistica) 將於明 (5) 日至 7 日在香港亞洲國際博覽館展開，萬海航運 (2615) 看好近年亞洲區經濟成長，新興中產階級消費需求強勁，對食品品質、食安日益重視，加以科技演進生鮮電商產值激增，整體冷鏈物流市場潛力將持續攀升，因此連續第四年參展，持續搶進冷鏈物流商機。航運分析機構 SeaIntel 發布 2018 年前兩季全球航商船期準確率排名，萬海維持第一，萬海強調，萬海擁綿密的亞洲區間航線，串聯中國、東協各國、中東和印度次大陸等，滿足冷凍櫃客戶季節性的蔬果、凍肉和海鮮運銷需求。



此外，萬海冷凍櫃平均櫃齡不超過 5 年，確保貨主交付的產品新鮮無虞，全程每個運送階段皆有專人品質把關。