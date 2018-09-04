鮮活果汁8月營收創新高 Q3將衝破10億元登峰

鮮活果汁 (1256-TW)今 (4) 日公布 8 月營收，達 3.52 億元創高，法人看好，鮮活第 3 季營收將逐月攀高並達 10 億元創新高，第 2、3 季旺季效應帶動下，全年有望賺回一個股本，估每股純益將達 14 元以上。

鮮活今（4）日公布 8 月營收，達 3.52 億元創高，月增 5.64%，年增 3.83%；累計前 8 月營收 23.19 億元，年增 12.48%，9 月營運將進入全年最旺，推升整季營收衝破 10 億元。

鮮活主管表示，第 3 季旺季符預期，同步帶動包括昆山廠、廣東廠與天津廠稼動率表現維持高檔，公司調整產品組合效益也逐步發酵，有助獲利表現；另外，昆山、廣東與天津三廠新產能，將陸續在明年上半年加入營運。

鮮活今年第 1 季起即積極進行產品組合調整，著重高毛利新產品推廣與良率提升，第 2 季毛利率 35.57％，較去年同期增加 4.75 個百分點，效益逐步產生，第 2 季稅後純益 1.56 億元，季增 1.38 倍，年增 63.65%，每股純益為 5.08 元；累計上半年稅後純益 2.22 億元，年增 59.82%，每股純益 7.21 元。

鮮活果汁與日商 Minami Sangyo 公司共同成立的「鮮南食品」，將在昆山廠完成新產線擴充後，新增豆粉產線，生產之豆粉可作為豆奶、甜品、烘培產品及其他豆製品之原料，強化冬季線產品。鮮活表示，公司著手開發植物蛋白飲原料已有 3 年時間，並於今年上半年開始進行試量產，預計正式量產後學習曲線的提升速度可望加快。